Дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл та садків
Дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не будуть допускати до навчання у садках та школах.
Це заявили глава Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич та виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час прес-конференції.
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Перед школою дитина повинна пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря, а також оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина отримала нові щеплення.
Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.
Що робити батькам, які відмовляються від щеплень
Керівництво навчального закладу повинно до пакета документів дитини отримати інформацію про те, чи дитина мала щеплення відповідно до Національного календаря щеплень. Для цього є медичний працівник у навчальному закладі. Він у результаті окремої ситуації може порекомендувати, де зробити щеплення батькам.
Попри це Лілія Гриневич закликає батьків не ставити дитину в умови, при яких вона буде уникати соціалізації і нормально навчатися у зв'язку з позицією "яка не є цілком обґрунтованою і може стати загрозою для здоров’я їхньої дитини".
Календар профілактичних щеплень для дітей та дорослих
13 серпня Уляна Супрун вкотре запропонувала зібрати засідання РНБО щодо невеликої кількості невакцинованих дітей та дорослих в Україні.
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