Дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл та садків

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Дітей без щеплень не пустять до школи – вакцинація обов'язкова
Дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл та садків (ілюстрація) / theirworld.org

Дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не будуть допускати до навчання у садках та школах.

Це заявили глава Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич та виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час прес-конференції.

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Перед школою дитина повинна пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря, а також оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина отримала нові щеплення.

Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

Що робити батькам, які відмовляються від щеплень

Керівництво навчального закладу повинно до пакета документів дитини отримати інформацію про те, чи дитина мала щеплення відповідно до Національного календаря щеплень. Для цього є медичний працівник у навчальному закладі. Він у результаті окремої ситуації може порекомендувати, де зробити щеплення батькам.

 
Лілія Гриневич
“Якщо це їхня (батьків дітей, – 24) світоглядна позиція і вони категорично відмовляються від щеплення, то в цьому випадку вони можуть написати заяву на ім’я керівника навчального закладу на індивідуальну чи дистанційну форму навчання. Керівник може забезпечити таку індивідуальну форму навчання”.

Попри це Лілія Гриневич закликає батьків не ставити дитину в умови, при яких вона буде уникати соціалізації і нормально навчатися у зв'язку з позицією "яка не є цілком обґрунтованою і може стати загрозою для здоров’я їхньої дитини".

Календар профілактичних щеплень для дітей та дорослих

Календар профілактичних щеплень для дітей та дорослих

13 серпня Уляна Супрун вкотре запропонувала зібрати засідання РНБО щодо невеликої кількості невакцинованих дітей та дорослих в Україні. 

 
Уляна Супрун
Виглядає, що досі немає розуміння, що вакцинація є не менш важливою, ніж забезпечення військовослужбовців зброєю чи впровадження стандартів НАТО. Без колективного імунітету і вакцинації як пріоритету перших осіб країни — ми не зможемо захистити Україну. Без розгляду питань щодо імунопрофілактики на засіданні РНБО з відповідними рішеннями, теза про цінність людського життя залишатиметься лише декларацією, не підкріпленою конкретними діями”.

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Теги: Здоров'я Вакцинація Новини Здоров'я Уляна Супрун Міністерство освіти та науки України Освіта Діти
Джерело: Здоров'я 24
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