Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

В Україні один підтверджений випадок захворювання на коронавірус, а також понад 10 підозр. Коронавірус Covid-19 стрімко поширюється Європою, а оскільки українці багато подорожують, є ймовірність "завезення" інфекції в країну. Розповідаємо, як діяти, якщо ви контактували з хворим чи повернулись з за кордону.

Саме так сталось і з першим хворим на коронавірус українцем, чоловік з Чернівців подорожував по Італії, а коли повернувся додому відчув, що занедужав. Його госпіталізували, і це правильно, а от дружину, яка контактувала з ним, відправили спершу на самоізоляцію, але через невдоволення сусідів, помістили в обсервацію.

Читайте також: Не панікувати, а діяти: поради Супрун, як захиститися від коронавірусу

То який насправді вірний алгоритм протиепідемічних заходів і чим відрізняється карантин від обсервації та самоізоляції. Як діяти у випадку підозри чи контакту з хворим на коронавірус, пояснюємо у матеріалі Здоров'я 24.

На початковій стадії коронавірус має такі ж симптоми, що й інші гострі вірусні захворювання, визначити його можуть лише спеціальні тести.

Відтак, обов'язково зверніться до лікаря, якщо:

впродовж останніх 14 днів ви повернулись із країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу;

або ви спілкувались із людиною, яка контактувала з хворими на коронавірус чи з людьми, які повернулися з країн, де лютує вірус.

Відразу попередьте про це свого сімейного лікаря.

Інкубаційний період — це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Рекомендований ВООЗ термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.

Тож, якщо у вас виникла підозра на наявність коронавірусу, будь ласка, будьте свідомими та дотримуйтесь рекомендацій. Це збереже вам життя, та не допустить поширення інфекції.

До теми: Що таке самоізоляція та чи ефективна вона проти поширення коронавірусу



Самоізоляція передбачає роботу з дому/Фото: Unsplash

Що таке самоізоляція

Самоізоляція – це, в першу чергу, утримання від контакту з іншими для того, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція виключає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше, ніж 2 метри, або тривалістю понад 15 хвилин).

Якщо ви не впевнені, чи потребуєте ви самоізоляції, або не знаєте до кого звернутися, будь ласка, зателефонуйте на Урядову гарячу лінію: 1545

ВООЗ передала Україні тест-систему, яка розрахована на 960 випробувань на наявність коронавірусу Covid-19. Тестування проводить вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а от купити тест-систему для самостійного користування неможливо.

Коли застосовують обсервацію та що це таке

Обсервація – це один зі шляхів виходу з карантину. А карантин, як відомо, це спеціальні обмежувальні заходи, які застосовують для запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб.



Обсервація передбачає ізоляцію людини, але не госпіталізацію в медзаклад/Фото:Unsplash

Вийти з карантину можна трьома шляхами:

дочекатися завершення карантину;

отримати лікування, в разі хвороби;

висловити бажання вийти з карантину шляхом обсервації. Тобто, людина перебуває в обсервації/ізоляції термін, який характерний певній хворобі, у випадку коронавірусу, інкубаційний період – 14 днів.

Тобто, варто розуміти, що обсервація та самоізоляція – це не карантин, а навпаки шляхи виходу з нього.

То які заходи чекають українців у випадку карантину

Карантин це заборона проведення масових заходів, розважальних, спортивних подій, відвідування навчальних закладів. Також карантин передбачає припинення відвідування хворих в стаціонарах під час епідемій грипу.

Втім, як зазначив Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України, карантин буде запроваджено Карантинні лише після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції в країні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.