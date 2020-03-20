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Очікують, що 80% населення Мадриду буде інфіковане Covid-2019

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80% населення Мадриду буде інфіковане Covid-2019 / GettyImages

Іспанія друга країна у Європі і четверта у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. У місцевої влади є досить невтішні прогнози щодо того, як хвороба поширюватиметься надалі.

Так, очікують, що коронавірусом захворіє кожен 8 з 10. Такий прогноз дала президентка Мадридської громади Ісабель ДІас Аюсо, пише CNN.

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За останню добу в Іспанії виявили 3431 інфікованого. Протягом доби померли вже понад 170 людей. Особливо важка ситуація у Мадриді, на який припадає більша частина смертельних випадків.

Станом на 4:00 20 березня в Іспанії 18 тисяч 77 підтверджених випадків, померли 833 людини. За час поширення вірусу одужали в Іспанії 1 107 осіб.

Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії

  • Іспанія стала другою після Італії країною в Європі за кількістю випадків зараження.
  • Минулого тижня влада оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки.
  • Усі приватні медичні заклади перейшли під державний контроль для надання допомоги хворим.
  • На коронавірус захворів лідер Каталонії Кім Торра.
  • 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу.
  • Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.
Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
19 березня
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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