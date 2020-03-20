Очікують, що 80% населення Мадриду буде інфіковане Covid-2019

Іспанія друга країна у Європі і четверта у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. У місцевої влади є досить невтішні прогнози щодо того, як хвороба поширюватиметься надалі.

Так, очікують, що коронавірусом захворіє кожен 8 з 10. Такий прогноз дала президентка Мадридської громади Ісабель ДІас Аюсо, пише CNN.

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За останню добу в Іспанії виявили 3431 інфікованого. Протягом доби померли вже понад 170 людей. Особливо важка ситуація у Мадриді, на який припадає більша частина смертельних випадків.

Станом на 4:00 20 березня в Іспанії 18 тисяч 77 підтверджених випадків, померли 833 людини. За час поширення вірусу одужали в Іспанії 1 107 осіб.

Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії