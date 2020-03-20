Очікують, що 80% населення Мадриду буде інфіковане Covid-2019
-
Іспанія друга країна у Європі і четверта у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. У місцевої влади є досить невтішні прогнози щодо того, як хвороба поширюватиметься надалі.
Так, очікують, що коронавірусом захворіє кожен 8 з 10. Такий прогноз дала президентка Мадридської громади Ісабель ДІас Аюсо, пише CNN.
Важливо В Іспанії кожні 16 хвилин помирає хворий від коронавірусу: король звернувся до нації
За останню добу в Іспанії виявили 3431 інфікованого. Протягом доби померли вже понад 170 людей. Особливо важка ситуація у Мадриді, на який припадає більша частина смертельних випадків.
Станом на 4:00 20 березня в Іспанії 18 тисяч 77 підтверджених випадків, померли 833 людини. За час поширення вірусу одужали в Іспанії 1 107 осіб.
Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії
- Іспанія стала другою після Італії країною в Європі за кількістю випадків зараження.
- Минулого тижня влада оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки.
- Усі приватні медичні заклади перейшли під державний контроль для надання допомоги хворим.
- На коронавірус захворів лідер Каталонії Кім Торра.
- 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу.
- Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі