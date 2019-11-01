Очільниця МОЗ звільняє усіх радників

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що звільняє всіх своїх радників. Наказ повинен з'явитися вже сьогодні.

Зоряна Скалецька під час прес-конференції МОЗ щодо епідеміологічної ситуації в країні повідомила, що натомість в міністерстві працюватимуть експерти офісу реформ.

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Практика МОЗу багатьох років існування радників, які сприймаються як особливий мандант, або ще один міністр, який дублюється, множиться чи сприймається як міністр, дійсно буде припинена. Всі накази, які затверджували радники, сьогоднішнім наказом будуть скасовані, – зазначила Зоряна Скалецька.

Експерти офісу реформ працюватимуть групами по три-пʼять осіб, які будуть готувати аналітику та матеріали. Міністр додала, що МОЗ буде використовувати знання "різних фахівців, але це буде відбуватися в іншій формі, і статусу радників ні в кого вже не буде.

"В майбутньому всі особи, які будуть залучатися для допомоги міністра, заступникам міністра, дізнаватися знання, аналітику, будуть оформлятися в зрозуміліший спосіб: певні колективні органи, певні робочі групи. Індивідуальних таких речей, як радники, які чомусь сприймаються в особливому статусі більше не буде".

Зоряна Скалецька “Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з різними особами, і як їх сприймає суспільство, для мене було дивним. Радник — це моя внутрішня історія. Я не підозрювала, що в суспільстві будуть сприймати, що кожен радник — це ще один міністр. Так не повинно бути, але так завжди було. Кожного, хто приходив від міністра і говорив, що він його радник, сприймали як ще одні уста, ще одні очі".

Таку заяву вона озвучила після питання про те, чому, поки у МОЗ закликають вакцинуватися від дифтерії, радниця міністра Ольга Голубовська поширює у Facebook інформацію щодо того, що вакцина від дифтерії, закуплена за державний кошт, неякісна і що там мало дифтерійного компоненту і немає досліджень її безпечності.

Скалецька стверджує, що не всі представники галузі охорони здоров'я розуміють, яке значення мають їхні слова, і як їх сприймають у суспільстві і додала, що важливо, щоб у МОЗ був єдиний комунікаційний меседж.