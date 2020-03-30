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Коронавірус в Одесі: на COVID-19 захворіла ще одна людина

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Коронавірус в Одесі / Getty Images

У мешканця міста Южне, що на Одещині, тест на коронавірус показав позитивний результат. Відтак, в області зафіксували вже 9 випадків коронавірусної інфекції.

Про це у фейсбуці повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

До теми Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися 

30 березня COVID-19 підтвердили у чоловіка 1974 року народження. Повернувшись з-за кордону, він відчув симптоми застуди та дистанційно звернувся до сімейного лікаря. 

Хворого госпіталізували й встановили коло його контактних осіб – 37 людей. 

Скільки людей захворіли на коронавірус в Одесі

  1. 25 березня в Одесі зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом. Захворів чоловік 1963 року народження, який разом з дружиною повернувся з Італії. Відомо, що хворого госпіталізували до Києва. 
  2. Того ж дня наявність інфекції виявили у дружини першого хворого. Жінку 1965 року народження теж госпіталізували до столиці.
  3. Також 25 березня коронавірус підтвердили у чоловіка 1973 року народження, який напередодні повернувся з Німеччини.
  4. 26 березня коронавірус діагностували у чоловіка 1983 року народження, який повернувся зі США.
  5. Того ж дня COVID-19 виявили у юнака 1995 року народження. Відомо, що він теж повернувся зі США.
  6. 27 березня діагноз встановили шостій людині. Захворіла жінка 1963 року народження, яка повернулася з Франції.
  7. 28 березня хворобу виявили в одеситки 1988 року народження, після чого її госпіталізували до лікарні. У повідомленні зазначили, що хвора повернулася з Туреччини.
  8. Восьма людина, яка захворіла на COVID-19, не була за кордоном. Жінка 1952 року заразилася в Україні. Її госпіталізували до реанімації з діагнозом двостороння пневмонія.
  9. 29 березня коронавірус виявили у мешканця міста Южне 1974 року народження. Відомо, що він повернувся з-за кордону, після чого відчув нездужання.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Одеси Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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