Коронавірус в Одесі: на COVID-19 захворіла ще одна людина

У мешканця міста Южне, що на Одещині, тест на коронавірус показав позитивний результат. Відтак, в області зафіксували вже 9 випадків коронавірусної інфекції.

Про це у фейсбуці повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

До теми Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися

30 березня COVID-19 підтвердили у чоловіка 1974 року народження. Повернувшись з-за кордону, він відчув симптоми застуди та дистанційно звернувся до сімейного лікаря.

Хворого госпіталізували й встановили коло його контактних осіб – 37 людей.

Скільки людей захворіли на коронавірус в Одесі

25 березня в Одесі зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом. Захворів чоловік 1963 року народження, який разом з дружиною повернувся з Італії. Відомо, що хворого госпіталізували до Києва. Того ж дня наявність інфекції виявили у дружини першого хворого. Жінку 1965 року народження теж госпіталізували до столиці. Також 25 березня коронавірус підтвердили у чоловіка 1973 року народження, який напередодні повернувся з Німеччини. 26 березня коронавірус діагностували у чоловіка 1983 року народження, який повернувся зі США. Того ж дня COVID-19 виявили у юнака 1995 року народження. Відомо, що він теж повернувся зі США. 27 березня діагноз встановили шостій людині. Захворіла жінка 1963 року народження, яка повернулася з Франції. 28 березня хворобу виявили в одеситки 1988 року народження, після чого її госпіталізували до лікарні. У повідомленні зазначили, що хвора повернулася з Туреччини. Восьма людина, яка захворіла на COVID-19, не була за кордоном. Жінка 1952 року заразилася в Україні. Її госпіталізували до реанімації з діагнозом двостороння пневмонія. 29 березня коронавірус виявили у мешканця міста Южне 1974 року народження. Відомо, що він повернувся з-за кордону, після чого відчув нездужання.

Читайте також Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати COVID-2019

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.