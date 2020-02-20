Одещина оголосила про готовність прийняти евакуйованих українців

Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що в області готові прийняти на карантин українців та громадян інших держав, яких евакуювали з Китаю. До карантинних заходів готові дві лікарні.

Відбулося закрите засідання, на якому затверджено низку додаткових заходів щодо недопущення поширення коронавірусу, повідомив губернатор Одещини Максим Куций в Facebook.

Читайте також: Евакуація українців з Уханя: літак кружляє між Дніпром та Харковом

Зокрема, у повідомленні йдеться про те, що наразі узгоджено з медиками план дій, який набуде чинності у разі прибуття до регіону пацієнтів з ознаками хвороби.

Ймовірно, головною госпітальною базою стане Одеська міська інфекційна клінічна лікарня, де вже готові 20 боксів на 65 місць.

Також лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази. Всі реанімаційні відділення Одеської області приведені в повну готовність. Крім того, створені бригади швидкого реагування, а резервні групи лікарів пройшли додаткові тренінги.

Евакуація українців з Китаю: головне

Примітно, що літак мав приземлитися у "Борисполі" о 7:56, однак інформація про його прибуття то зникала, то знов з'являлася на табло.