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На Одещині жінка померла через самостійну спробу аборту

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Жінка померла через спробу аборту
Жінка померла через спробу аборту / svatove.city

В Одеській області 35-річна жінка загинула через спробу аборту. Вона самостійно ввела собі ветеринарний препарат.

Жінка вирішила перервати вагітність на п'ятому місяці, повідомляє ТСН.

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Вона самотужки зробила ін'єкцію ветеринарного препарату, яка й могла стати причиною смерті. Про це вона повідомила поліції за кілька годин до смерті. 

Жінка потрапила до лікарні з сильною кровотечею. Про свої дії вона відмовилася розповідати лікарям. 

Вона пояснила слідчим, що зробила собі ін'єкцію, в результаті якої у неї стався викидень. Вона довго не зізнавалася ні лікарям, ні співробітникам поліції. Вона приховувала вагітність від своєї мами, від своїх дітей",
– повідомив керівник Татарбунарського відділення поліції Олександр Бодюл.

Односельчани вважають, що покійна займалася сурогатним материнством. Вони помітили великий живіт у жінки ще рік тому, але потім він раптово зник.

Поліція чекає на результати експертизи, яка встановить, чи допомагав хтось жінці робити ін'єкцію. Версію про сурогатне материнство правоохоронці не розглядають.

Автор: Едуард Хомченко
Теги: Вагітність і пологи Кримінал Жертви Діти Новини Одеси Лікування Здоров'я
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