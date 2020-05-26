На Одещині жінка померла через самостійну спробу аборту

В Одеській області 35-річна жінка загинула через спробу аборту. Вона самостійно ввела собі ветеринарний препарат.

Жінка вирішила перервати вагітність на п'ятому місяці, повідомляє ТСН.

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Вона самотужки зробила ін'єкцію ветеринарного препарату, яка й могла стати причиною смерті. Про це вона повідомила поліції за кілька годин до смерті.

Жінка потрапила до лікарні з сильною кровотечею. Про свої дії вона відмовилася розповідати лікарям.

Вона пояснила слідчим, що зробила собі ін'єкцію, в результаті якої у неї стався викидень. Вона довго не зізнавалася ні лікарям, ні співробітникам поліції. Вона приховувала вагітність від своєї мами, від своїх дітей",

– повідомив керівник Татарбунарського відділення поліції Олександр Бодюл.

Односельчани вважають, що покійна займалася сурогатним материнством. Вони помітили великий живіт у жінки ще рік тому, але потім він раптово зник.

Поліція чекає на результати експертизи, яка встановить, чи допомагав хтось жінці робити ін'єкцію. Версію про сурогатне материнство правоохоронці не розглядають.