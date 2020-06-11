Одеський лабораторний центр МОЗ повідомив, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками.

На основі проведеного аналізу, Одеський лабораторний центр МОЗ рекомендує мешканцям та гостям міста утриматися від купання в морі.

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Згідно з результатами, в Одесі немає жодного пляжу, який відповідав би нормативам. Відтак, аби покупатися в морі, одеситам доведеться виїжджати за межі міста.

У рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, біля пляжів Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів відібрано 93 проби морської води на мікробіологічні показники та 43 проби на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що станом на 11 червня Чорне море біля берегів Одещини прогрілося до 19–21°C.



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