В Одесі семеро членів однієї сім'ї пройшли ПЛР-тестування, але результати стали відомі лише для п'ятьох з них: два негативних і три позитивних.

Після того, як прийшло три позитивних результати ПЛР-тестування, всіх членів сім'ї повторно протестували. Про це повідомляє місцевий телеканал "Репортер".

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Лаборанти переконувала, що озвучать нові результати через 2-3 дні, однак з того часу пройшло вже понад два тижні. Весь час люди перебувають на самоізоляції.

Ми телефонуємо до сімейного лікаря – вона не бере слухавку, телефонуємо у лабораторію – ніякої реакції. Нас закрили у будинку, ми сидимо - а як працювати?

– коментує одесит.

Крім того, для тих осіб з лабораторно підтвердженим коронавірусом не призначили жодного лікування. Їм лише сказали сидіти вдома. Повідомляється, що у деяких членів сім'ї активно проявляються симптоми вірусу – кашель і висока температура.

Статистика. Станом на 16 червня в Україні зареєстрували 32 476 хворих на COVID-19. З них 14 528 людей одужали. На жаль, 912 хворих – помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.



В Одеській області зафіксовано 1133 випадки зараження коронавірусом, 426 людей одужали.