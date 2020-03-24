Одеський прокурор Поченюк захворів на коронавірус і ходить на роботу: фото

На коронавірус захворів одеський прокурор Сергій Поченюк. Він працює в прокуратурі №3 Одеси. Інформацію про недугу прокурора підтвердив заступник міського голови Одеси Павло Вугельман у своєму відеозверненні.

Прокурор Поченюк 17 березня повернувся з Єгипту. Почувався нормально. Але днями почав кашляти і в нього піднялася температура. Тест на коронавірус виявився позитивним.

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"Справді, прокурор заразився коронавірусом, який протягом вже тривалого періоду часу не перебуває у Одесі. Він не комунікував і не комунікує з жодним одеситом. Сьогодні він перебуває на самоізоляції в іншому місті. Ця інформація отримана від родича хворого", – розповів Вугельман.

В Одеській міськраді кажуть, що прокурор у місті давно не з'являвся. Але за іншими даними, 23 березня він навіть був на роботі і брав участь у судовому засіданні. Тож у приміщенні прокуратури проводили дезінфекцію, повідомляє телеграм-канал Teza.



Місцеве видання "Пушкинаская" опублікувало фото прокурора в масці з засідання суду. Це був процес, на якому обирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві.

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