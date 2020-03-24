24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Одеський прокурор Поченюк захворів на коронавірус і ходить на роботу: фото

- Читать новость на русском
Одеський прокурор Сергій Поченюк захворів на коронавірус і ходить на роботу: фото / pushkinska.net

На коронавірус захворів одеський прокурор Сергій Поченюк. Він працює в прокуратурі №3 Одеси. Інформацію про недугу прокурора підтвердив заступник міського голови Одеси Павло Вугельман у своєму відеозверненні.

Прокурор Поченюк 17 березня повернувся з Єгипту. Почувався нормально. Але днями почав кашляти і в нього піднялася температура. Тест на коронавірус виявився позитивним.

Читайте також Коронавірусом заразилась дружина ексвисокопосадовця "Нафтогазу": відеозвернення

"Справді, прокурор заразився коронавірусом, який протягом вже тривалого періоду часу не перебуває у Одесі. Він не комунікував і не комунікує з жодним одеситом. Сьогодні він перебуває на самоізоляції в іншому місті. Ця інформація отримана від родича хворого", – розповів Вугельман.

В Одеській міськраді кажуть, що прокурор у місті давно не з'являвся. Але за іншими даними, 23 березня він навіть був на роботі і брав участь у судовому засіданні. Тож у приміщенні прокуратури проводили дезінфекцію, повідомляє телеграм-канал Teza.

Місцеве видання "Пушкинаская" опублікувало фото прокурора в масці з засідання суду. Це був процес, на якому обирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві.

Статистика захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні:

Дивіться відео, як не заразитися коронавірусом:

 

Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус
сьогодні
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Одеси
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук