Скільки життів може врятувати один донор
Один донор може врятувати життя 8 людей, що потребують трансплантації.
Трансплантація – пересадка людині органа, взятого у донора, методом хірургічного втручання. Також трансплантують штучні імпланти та клоновані тканини.
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- легені
- обидві нирки
- серце
- печінку
- підшлункову залозу
- кишківник
- кістковий мозок
Один донор може врятувати до 8 життів
Більше про перспективи трансплантації органів читайте у матеріалі Здоров'я 24.
На сьогодні основними проблемами у системі трансплантації органів є:
- невиконання наказів медичними працівниками,
- відсутність необхідного обладнання для констатації смерті мозку в лікарнях,
- необізнаність лікарів.
Важливим моментом є те, що згоду пацієнтів на посмертне донорство зможуть отримувати та вносити до ЄДІСТ сімейні лікарі. А приймати рішення про трансплантацію органів від неживого донора та визначати черговість пацієнтів у списку очікування буде консиліум лікарів медзакладу, що виконує трансплантацію.
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