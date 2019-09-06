Скільки життів може врятувати один донор

Трансплантація – пересадка людині органа, взятого у донора, методом хірургічного втручання. Також трансплантують штучні імпланти та клоновані тканини.

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Для багатьох пацієнтів трансплантація – єдиний шанс на життя. Тоді як лише один донор може врятувати 6-8 життів, пересадити можна:

легені

обидві нирки

серце

печінку

підшлункову залозу

кишківник

кістковий мозок



Один донор може врятувати до 8 життів

Більше про перспективи трансплантації органів читайте у матеріалі Здоров'я 24.

На сьогодні основними проблемами у системі трансплантації органів є:

- невиконання наказів медичними працівниками,

- відсутність необхідного обладнання для констатації смерті мозку в лікарнях,

- необізнаність лікарів.

Важливим моментом є те, що згоду пацієнтів на посмертне донорство зможуть отримувати та вносити до ЄДІСТ сімейні лікарі. А приймати рішення про трансплантацію органів від неживого донора та визначати черговість пацієнтів у списку очікування буде консиліум лікарів медзакладу, що виконує трансплантацію.

Крім того, розширено перелік людей, які є близькими родичами. Тобто донорами для родинної трансплантації можуть також бути двоюрідні брати й сестри, дядьки, тітки та племінники. Донорами кісткового мозку також можуть бути рідні брати та сестри віком до 18 років.