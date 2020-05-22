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Одна й та сама пісня по-різному впливає на серце людей

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Вплив музики на серце
Вплив музики на серце / unsplash.com

Наше серце по-різному реагує на сумну і веселу музику. Те ж саме станеться, якщо дати послухати одну і ту ж пісню двом різним людям – вона може заспокоїти одного і викликати стрес в іншого.

Це підтверджують результати дослідження лікарів з Європейського товариства кардіологів, пише EurekAlert.

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Як проходило дослідження? 

У попередніх дослідженнях з вивчення фізіологічних реакцій на музику вчені фіксували зміни частоти серцевих скорочень після прослуховування мелодій. Їх класифікували як "сумні", "щасливі", "спокійні" або "ритмічні"

У новому експерименті використовували точніший підхід. У ньому брали участь три пацієнти з легкою серцевою недостатністю, яким потрібний кардіостимулятор. Їх запросили на концерт класичної фортепіанної музики. Поки учасники слухали, вчені вимірювали активність їхнього серця. Потім вони порівняли дані до і після виконання, де були різкі перепади темпу, ритму і гучності музики.

Музика по-різному впливає на людей
Музика по-різному впливає на людей / unsplash.com

Також вчені вимірювали час, який потрібно серцю, щоб відновитися після реакції на звуки. Виявилося, що ці показники сильно відрізнялися у всіх трьох пацієнтів. Якщо час відновлення скорочувався на п'ять мілісекунд, значить людина відчувала стрес або збудження. Якщо час збільшувалася на п'ять мілісекунд – це ознака розслаблення.

Як це може допомогти? 

Розуміючи, як серце людини реагує на музичні зміни, ми можемо розробити індивідуальні музичні втручання, щоб викликати бажаний відгук,
– розповіли автори дослідження.

Вони вірять, що певні мелодії можуть лікувати серцево-судинні захворювання.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Музика Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здоров'я Здорове життя
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