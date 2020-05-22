Одна й та сама пісня по-різному впливає на серце людей
Наше серце по-різному реагує на сумну і веселу музику. Те ж саме станеться, якщо дати послухати одну і ту ж пісню двом різним людям – вона може заспокоїти одного і викликати стрес в іншого.
Це підтверджують результати дослідження лікарів з Європейського товариства кардіологів, пише EurekAlert.
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Як проходило дослідження?
У попередніх дослідженнях з вивчення фізіологічних реакцій на музику вчені фіксували зміни частоти серцевих скорочень після прослуховування мелодій. Їх класифікували як "сумні", "щасливі", "спокійні" або "ритмічні"
У новому експерименті використовували точніший підхід. У ньому брали участь три пацієнти з легкою серцевою недостатністю, яким потрібний кардіостимулятор. Їх запросили на концерт класичної фортепіанної музики. Поки учасники слухали, вчені вимірювали активність їхнього серця. Потім вони порівняли дані до і після виконання, де були різкі перепади темпу, ритму і гучності музики.
Музика по-різному впливає на людей / unsplash.com
Також вчені вимірювали час, який потрібно серцю, щоб відновитися після реакції на звуки. Виявилося, що ці показники сильно відрізнялися у всіх трьох пацієнтів. Якщо час відновлення скорочувався на п'ять мілісекунд, значить людина відчувала стрес або збудження. Якщо час збільшувалася на п'ять мілісекунд – це ознака розслаблення.
Як це може допомогти?
Розуміючи, як серце людини реагує на музичні зміни, ми можемо розробити індивідуальні музичні втручання, щоб викликати бажаний відгук,
– розповіли автори дослідження.
Вони вірять, що певні мелодії можуть лікувати серцево-судинні захворювання.