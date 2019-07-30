Одна таблетка може вбити: список найнебезпечніших ліків для дітей

1088 Читать новость на русском
Небезпечні ліки для дітей
Небезпечні ліки для дітей / pixabay.com

Близько 40% всіх отруєнь дітей у віці до 6 років припадає на лікарські засоби. Діти можуть вжити ліки дорослих в прагненні наслідувати батьків, прийнявши ліки за цукерку, або зацікавившись красивим зовнішнім виглядом таблеток або упаковкою.

Для зниження ризику лікарських отруєнь у дітей рекомендується тримати в будинку тільки необхідний мінімум ліків, і всі вони повинні зберігатися якомога далі від малюка.

Читайте також: Скільки людей гине через лікарські помилки

У 2018 році в журналі Clinical Drug Investigation опублікували оновлений список лікарських засобів, прийом яких в кількості всього однієї таблетки дорослого дозування може бути смертельним для маленьких дітей. У порівнянні з 2004 роком кількість лікарських засобів в цьому списку збільшилася майже у 2 рази.

via GIPHY

  1. Антидепресанти: амітриптилін, іміпрамін, дезипрамін, венлафаксин.
  2. Антипсихотики: локсапін, тіоридазин, хлорпромазин, зипразидон, клозапін.
  3. Протималярійні засоби: хлорохін, гидроксихлорохин, хінін.
  4. Антиаритміки: хінідин, дизопірамід, прокаїнамід, флекаїнід, івабрадін, пропафенон.
  5. Блокатори кальцієвих каналів: ніфедипін, верапаміл, дилтіазем.
  6. Опіоїди: кодеїн, гідрокодон, метадон, морфін, трамадол, оксикодон, фентаніл, бупренорфін.
  7. Цукрознижувальні засоби: хлорпропамид, глібурид, глипизид, репаглідін, глімепірид, сітагліптін.
  8. Антиагреганти і антикоагулянти: тікагрелор, прасугрел, клопідогрель, ривароксабан, дабігатран.
  9. Протиепілептичні засоби: габапентин, прегабалін, ламотриджин.
  10. Засоби для лікування розсіяного склерозу: далфампрідін, Фінголімод.
  11. Інші: імідазолін, теофілін, силденафіл, камфора, метилсаліцилат, подофиллин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Бездомні собаки в Індії врятували немовля, яке мати викинула у каналізацію: фото та відео
сьогодні
1084
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
29 липня 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 18354
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
26 липня 21:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 7897
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
8188
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8285
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 17130
Новини
Більше новин
Залиште відгук