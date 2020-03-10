Одужання від коронавірусу триває 6 тижнів, – ВООЗ

Для повного одужання від хвороби Covid-19, спричиненої новим китайським коронавірусом SARS-CoV-2, може знадобитися кілька тижнів. Однак якщо в інфікованих є супутні важкі хвороби, то для повного відновлення можуть знадобитися місяці.

Про це сказав під час брифінгу в понеділок, 9 березня, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Майк Раян, пишуть у CNN.

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Скільки часу потрібно на одужання

Раян, який обіймає посаду виконавчого директора програм із надзвичайних ситуацій ВООЗ, переконаний, що мовиться про 6 тижнів.

Для одужання від цього захворювання потрібно десь до шести тижнів. Хоча людям, які страждають на важкі хвороби, можуть знадобитися місяці, щоб відновитися,

– пояснив він.

Як визначають, що пацієнт одужав

Для того, щоб визначити, чи одужала людина від коронавірусу, потрібно:

Переконатися, що людина не проявляє симптомів.

Отримати два поспіль негативні результати тестів на вірус, віддалені хоча б на день один від одного.

Раян, до слова, уточнив, що не у всіх країнах дотримуються винятково цих вимог. Подекуди одужання має й інші критерії.

Важливо! Не існує препаратів для лікування коронавірусу. Однак інфіковані можуть одужати самостійно, якщо їх правильно доглядати та лікувати симптоми.

Коронавірус SARS-CoV-2 та хвороба Covid-19: що відбувається у світі

Станом на початок 10 березня кількість хворих на китайський коронавірус зросла до 111 тисяч людей, понад 3800 – померли. Також заявляють про одужання понад 60 тисяч людей.

Хворі на коронавірус є у понад 100 країнах світу. У ЄС випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш сильно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч.

У ЄС випадки зараження є вже в усіх країнах. Найбільш сильно страждає Італія – там 463 людини померло від коронавірусу, а кількість заражених вже більша за 9 тисяч. Складна ситуація й в Ірані: у країні тільки офіційно повідомили про 43 померлих за минулу добу, а загалом жертв вірусу начебто 237. У соцмережах місцеві пишуть, що реальні цифри є набагато вищими.

Китай і США заявили про те, що працюють над створенням вакцини від коронавірусу.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. У Чернівцях хворим виявився чоловік, який напередодні повернувся з подорожі Італією. Його стан, як кажуть лікарі, задовільний, перебіг хвороби – легкий.



Міфи та правда про китайський коронавірус / Інфографіка 24 каналу