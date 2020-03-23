OKKO профінансує медпрацівникам ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber

Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень медичних працівників до їхніх робочих місць під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ на фейсбуці.

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Ця послуга є доступною у семи містах України, де є сервіс Uber, а саме: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber вже домовились про безкоштовне перевезення медпрацівників до їхніх робочих місць під час карантину. Сторони домовились про здійснення 10 тисяч таких перевезень.

Міністерство охорони здоров'я вдячне за цю своєчасну і необхідну допомогу та закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи,

– йдеться в повідомленні.

Станом на 21 березня, в Україні підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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