24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

OKKO профінансує медпрацівникам ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber

-
Безкоштовне перевезення медичних працівників до робочих місць під час карантину / unsplash.com

Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень медичних працівників до їхніх робочих місць під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ на фейсбуці.

До теми Для чого потрібно носити маски у пандемію коронавірусу: відповідь МОЗ

Ця послуга є доступною у семи містах України, де є сервіс Uber, а саме: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber вже домовились про безкоштовне перевезення медпрацівників до їхніх робочих місць під час карантину. Сторони домовились про здійснення 10 тисяч таких перевезень.

Міністерство охорони здоров'я вдячне за цю своєчасну і необхідну допомогу та закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи,
– йдеться в повідомленні.

Станом на 21 березня, в Україні підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Путін визнав українців носіями російської мови: які можуть бути наслідки
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Uber Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук