Окрім шкіл через карантин закривають й садочки, – прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив запровадження карантину через коронавірус по всій Україні. На карантин також йдуть дошкільнята.

Крім шкіл та університетів також закрили садочки, про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також: По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Діти не будуть ходити на навчання

Аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні уряд вирішив вжити ряд заходів. Зокрема, запровадження карантину в дитячих, середніх і вищих навчальних закладах.

Уряд запроваджує карантин із завтрашнього дня (з 12 березня – ред. Здоров'я 24) в середніх і вищих навчальних закладах. Діти в школи, університети та садочки ходити не мають,

– зазначив Денис Шмигаль.

Також прем'єр-міністр підтвердив запровадження обмежень на організацію культурних, спортивних, розважальних масових заходів до 200 людей.

Додаткові заходи уряду

Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту. Відтак, до 1 червня заборонили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Щоб захиститися від коронавірусу, слід часто й ретельно мити руки, дотримуватися дистанцій з людьми, використовувати маски, якщо відчуваєте симптоми занедужання.



Як правильно носити маску/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.