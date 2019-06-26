Окуляри чи лінзи: що краще для здоров'я очей

Коли лікар радить носити засоби корекції, тоді питання постає між вибором – окуляри чи лінзи. Проте однозначної відповіді, що ж краще, – немає.

Офтальмолог Наталя Ворошилова розповіла, що у кожному з цих методів корекції є свої плюси й мінуси.

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1. Окуляри

Це традиційний спосіб корекції зору. Неінвазивний (немає контакту з оком), тому відсутній ризик інфікування очної поверхні.

При нормальній переносимості цей спосіб корекції практично не має протипоказань.

З мінусів – не всім подобається носити окуляри. Є обмеження переносимості оптики при різному зорі на очах. В середньому добре переноситься різниця, яка не перевищує 3 діоптрії.

Якщо різниця в зорі більше, контактні лінзи можуть бути кращим рішенням. Також, при астигматизмі кращу корекцію людина краще перенесе в контактних лінзах.

2. Контактні лінзи

До плюсів контактних лінз можна віднести хороший косметичний ефект – це важливо для тих, хто не хоче носити окуляри. Також, під час носіння контактних лінз людина краще переносить повну корекцію порушень зору.

До мінусів можна віднести необхідність певних мануальних навичок при поводженні з лінзами. Існує ризик інфікування очної поверхні при неправильній обробці лінз, а також підвищений ризик розвитку синдрому сухого ока.

Якщо людина користується щоденними лінзами, ризик зараження мінімальний, за умови, що перед надяганням вона миє руки.

3. Нічні лінзи

Відокремлюють ортокератологічні нічні лінзи, якими пацієнти користуються вночі, під час сну.

Мінуси ортокератологічних лінз полягає у тому, що при їх носінні не виключений ризик інфікування, ризик розвитку синдрому сухого ока.

Існують обмеження – міопія до – 8,0 D, гіперметропія – 6,0 D, астигматизм до 5 D.

Міопія – що це? Це дефект зору, коли людина чітко бачить лише близько розташовані предмети



Існують обмеження для носіння лінз – міопія до 8,0 D

Також є низка абсолютних протипоказань.

Ортокератологічні нічні лінзи – протипоказання запальні захворювання ока та його придаткового апарату

виражений синдром сухого ока

дистрофічні захворювання рогівки

виражений ністагм (мимовільний рух очей)

важкий імунодефіцит

інфекційні та запальні захворювання в гострій фазі

злоякісні пухлини ока та його придаткового апарату

виражене зниження чутливості рогівки

психічні відхилення

До плюсів нічних лінз можна віднести те, що це один з найефективніших способів контролю міопії. Також свобода від лінз в денний час від одної до декількох діб.

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