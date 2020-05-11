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В окупованому Криму режим самоізоляції продовжили до літа

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В окупованому Криму продовжили режим самоізоляції
В окупованому Криму продовжили режим самоізоляції / unsplash.com

Окупаційна влада Криму влада продовжила дію режиму самоізоляції на півострові до 31 травня. Окрім того, з 12 травня на півострові вводять обов'язковий масковий режим.

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про нововведення на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Коронавірус в окупованому Криму: що відомо

При чинному режимі самоізоляції, людям можна вийти з будинку лише у випадку загрози життю чи здоров'ю, по роботі (за наявності відповідного дозволу), зради прогулянки з домашньою твариною, для винесення сміття та для походу в аптеку або продуктовий магазин. 

Цікаво, що до нині окупаційна влада Криму не водила масковий режим. Новий указ про обов'язковий масковий режим увійде в дію 12 травня. 

З 12 травня 2020 року до особливого розпорядження зобов'язати громадян використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання при перебуванні у транспорті загального користування, легковому таксі, транспортному засобі, що здійснює перевезення пасажирів, при відвідуванні об'єктів торгівлі та надання послуг, діяльність яких не обмежена цим указом, а також при знаходженні в громадських місцях,
– йдеться в указі.

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму? Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.

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Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Анексія Криму Новини Росії Коронавірус COVID-19 Новини Криму Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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