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Омега-3 не допомагає у боротьбі з раком: висновок фахівців

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Омега-3 для лікування раку / unsplash.com

Жири омега-3 популярні у всьому світі через поширену думку, що вони можуть захистити або навіть вилікувати від таких захворювань, як рак, інфаркт та інсульт.

Дослідницька група проаналізувала 47 випробувань про зв'язок омега-3 й онкозахворювань та 86 випробувань про вплив цих жирів на серцево-судинну систему, повідомляє Nature.

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Загалом у дослідженнях взяли участь понад 100 000 учасників. Натомість вчені проаналізували кількість людей, які отримали діагноз раку, інфаркту або інсульту та померли від цих захворювань. 

Наші попередні дослідження показали, що добавки з омега-3, враховуючи риб'ячий жир, не захищають від таких станів, як тривожність, депресія, інсульт, діабет або смерть,
– заявив провідний автор доктор Лі Хупер.


Омега-3 не допомагає при лікуванні раку / Unsplash

Фахівці прийшли до висновку, що омега-3 мають мінімальний вплив на здоров'я людини. Якщо приймати добавки омега-3 впродовж декількох років, можна незначно знизити ризик серцевих захворювань, але підвищити ризик деяких видів раку.

Якби 1000 людей приймали омега-3 впродовж чотирьох років, 3 людини уникнули б смерті від захворювань серця, 6 людей уникнули б ішемічної хвороби серця, а у ще 3 розвинувся б рак простати,
– йдеться у дослідженні.

Для того, аби спожити необхідну дозу жирних кислот, варто вживати жирну морську рибу, морські водорості, а також лляне насіння та олію. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Серцево-судинні захворювання Онкозахворювання Міфи про здоров'я
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