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Онкохворі діти змушені самі оплачувати тест на COVID-19 перед госпіталізацією

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Онкохворі діти змушені самі оплачувати тест на COVID-19 перед госпіталізацією

В Національному інституті раку та дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" родинам онкохворих дітей відмовляють в госпіталізації без результатів тесту на COVID-19. Втім, проходити тестування онкопацієнти змушені за свій кошт.

Без негативних результатів тесту онкохворих дітей не госпіталізують для проходження хімієтерапії, променевої терапії, хірургічної операції, проведення МРТ. Про це повідомив благодійний фонд "Таблеточки" до якого звернулись родини онкопацієнтів з проханням оплатити тестування, пише УП.

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Сьогодні, 4 квітня очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що будь-яка планова госпіталізація може бути здійснена лише у випадку ПЛР-тестування пацієнтів на COVID-19. Таким чином у МОЗ намагаються сповільнити зараження українських медиків коронавірусною інфекцією. 

Вартість такого ПЛР-тесту в Україні складає близько 2,2 – 2,5 тисячі гривень на одну людину.

Ми згодні з рішенням лікарень, це потрібно. Але ми не згодні, що ці тести мають оплачувати самі батьки. Ми лягаємо в лікарню планово на крапельниці кожні 14 днів. Тобто на місяць тільки на тести для мене і сина потрібно 10 000 гривень, 
– розповідала Наталія Бойко, мама онкохворої дитини.

При цьому у керівництві НІР та НДСЛ "Охматдит" не змогли надати накази, якими встановлено відповідну вимогу про здачу тесту.

В коментарі 24 каналу речник Міністерства охорони здоров'я Артем Дехтяренко пояснив, що ПЛР-тестування дійсно наразі є обов'язковою умовою при госпіталізації. Втім, тестування забезпечує держава, а відтак ні онкохворі, ні інші пацієнти не повинні самостійно оплачувати ПЛР-тест, для цього вони повинні отримати направлення в лікаря.

 
Артем Дехтяренко
“ПЛР-тести на COVID-19 проводять за кошт держави за направленням лікаря. Це неприпустимо змушувати онкопацієнтів самостійно оплачувати тестування перед госпіталізацією.”

У МОЗ пообіцяли вияснити ситуацію з подібними рішеннями "Охматдиту". 

До теми: Як держава (не)подбала про людей з онкологічними хворобами в умовах пандемії

Як відрізняються тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні ОХМАТДИТ Міністерство охорони здоров’я Лікарня Онкозахворювання Карантин в Україні 2020 Лікування
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