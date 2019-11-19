Онлайн-додаток відкрив 60 нових антибіотиків

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Додаток відкрив 60 антибыотиків / Pixabay

Біологи, завдяки безкоштовному онлайн-додатку, відкрили понад 60 речовин з антимікробною дією – вони здатні вбити грамнегативні бактерії.

За останні 50 років жоден новий клас ліків для боротьби з грамнегативними бактеріями не був схвалений Управлінням з контролю за продуктами харчування і ліками, повідомляє Nature.

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Для боротьби з грамнегативними патогенами важко знайти антибіотики, адже такі бактерії мають додаткову зовнішню мембрану, яка утримує антибіотики від проникнення всередину клітини.

Декілька років тому дослідники виявили молекулярні особливості, які дозволяють антибіотикам долати цей бар'єр. Тепер вчені дозволили спробувати зробити це кожному і створили додаток eNTRyway.


Додаток, що прогнозує ймовірність накопичення маломолекулярних речовин в грамнегативних бактеріях

Він швидко оцінює потенційні сполуки і визначає, чи мають вони ті молекулярні характеристики, які дозволять перетнути мембрану і накопичуватися всередині грамнегативних бактерій.

Ще додаток може вказати на способи модифікації наявних ліків, аби було простіше перетворити їх у "вбивць" грамнегативних патогенів.

За допомогою eNTRyway дослідники виявили 60 нових сполук, які працюють проти грампозитивних бактерій, а також можуть використовуватись для знищення грамнегативних мікробів. Фахівці сподіваються, що новий механізм зможе відкрити безліч ліків для боротьби антибіотикорезистентними інфекціями.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Техно Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Додатки
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