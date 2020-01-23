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Онлайн-трансляція пресбрифінгу МОЗ стосовно китайського коронавірусу

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Онлайн-трансляція брифінгу МОЗ стосовно коронавірусу / МОЗ України

Міністерство охорони здоров’я України вирішило провести пресбрифінг стосовно ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV).

Пресбрифінг розпочався 23 січня за участі заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, виконавця обов'язків Генерального директора ЦГЗ Ігора Кузіна та Голови Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Від вірусної пневмонії, яку спровокував новий коронавірус, померло 25 людей. nCoV вперше був зафіксований в Китаї, а згодом вийшов за межі країни, з'явившись у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї та США.

Дивіться онлайн-трансляцію пресбрифінгу МОЗ України про ситуацію розповсюдження коронавірусної інфекції:

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Теги: Міністерство охорони здоров’я Пневмонія в Китаї 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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