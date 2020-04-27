Окультурюємось, не виходячи з дому: як мандрувати світом під час карантину та навчатись нового

Щоб відвідувати музеї, не обов’язково порушувати правила карантину! Завдяки сучасним технологіям кожен охочий може прогулятися залами відомих музеїв, відвідати давно заплановані виставки, подивитись улюблені постановки в театрі та нарешті прочитати давно відкладену книгу, сидячи у зручному кріслі вдома.

Проєкт створено за підтримки МХП.

Музеї

Найвідоміші музеї світу відкрили свої віртуальні двері для всіх охочих. Все, що вам потрібно – це зручно вмоститися, приготувати чашечку смачного какао та поринути у чарівний світ мистецтва онлайн, не виходячи з дому.

Версаль (Париж)

Розпочніть свою дивовижну подорож із віртуального туру Версалем, який розташований у Франції. Завдяки компанії Google, яка запустила цей безкоштовний віртуальний тур, кожен охочий може відвідати це історичне місце, прогулятись палацом та відвідати будь-яку його кімнату чи сад.

Версаль

Для створення віртуального туру зробили 132 тисячі фотографій колишньої резиденції французьких королів.

Лувр (Париж)

Завжди мріяли побувати у Луврі? Тепер це можливо віртуально! Навіть якщо вам пощастило колись побувати у Луврі, ми впевнені, що ви не зможете сказати із 100% впевненістю, що там ви бачили все. Отож, не зволікайте та поринайте у захопливу мандрівку Лувром прямо зараз.

Лувр

Подивитись екскурсію можна за посиланням: louvre.fr

Музей Ван Гога (Амстердам)

Художній музей Ван Гога в Амстердамі також відкрив свої двері для всіх охочих. Ви з легкістю можете прогулятися його залами, поринути у життя художника, оглянути роботи колекції полотен та малюнків, які зібрав Фонд Музею Вінсента Ван Гога – колекції якого належать сім'ї художника.

Музей Ван Гога

Посилання для перегляду: https://360stories.com/amsterdam/point/van-gogh-museum

Національний музей в Кракові (Польща)

Музей заснований у 1879 році та вважається найстаршим музеєм у всій Польщі. Окрім багатої колекції творів польських митців, саме у цьому музеї зберігається відома картина "Пані з горностаєм" Леонардо Да Вінчі.

Картина Леонардо Да Вінчі

Посилання для онлайн перегляду музею в Кракові.

Білий дім (Вашингтон)

І на десерт пропонуємо вам прогулятися Білим домом – він вважається одним із найпопулярніших місць за відвідуваністю у Вашингтоні. Білий дім вже понад 200 років відкритий для публіки безкоштовно.

Помандруйте віртуальними кімнатами приватної резиденції президента США, подивіться баскетбольний майданчик, тенісний корт, басейн та не забудьте відвідати галявину для гольфу.

Білий дім

Посилання для перегляду: whitehousemuseum.org

В Україні також є безліч цікавих музеїв, екскурсії по яких відкриті для поціновувачів прекрасного.

На сайті http://incognita.day.kyiv.ua/exposition ви можете поринути у віртуальну екскурсію Дніпропетровським національним історичним музеєм ім. Д.І. Яворницького, палацом Кирила Розумовського у Батурині, відвідати Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри у Львові та Музеєм скла.

Театри

Для поціновувачів класики всесвітньо відомий Берлінський філармонічний оркестр створив цифрову концертну залу та запрошує всіх охочих насолоджуватися їхніми концертами, не виходячи з дому.

Берлінський філармонічний оркестр

Посилання для перегляду: https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Будапештська державна опера організувала на час карантину перегляди своїх концертів безкоштовно. Все, що вам потрібно − це слідкувати за графіком онлайн-трансляцій за посиланням: https://bfz.hu/en/media/quarantine-soirees/

Віденська національна державна опера відкрила свої архіви для всіх охочих. Трансляція балетів та опер відбувається через платформу www.staatsoperlive.com

Щоб переглянути репертуар театру, потрібно зареєструватись як новий користувач на сайті.

Віденська національна державна опера

Електронні бібліотеки та виставки

У зв’язку із коронавірусом, громадська бібліотека Нью-Йорка відкрила доступ до понад 300 тисяч електронних книг різних жанрів. Крім книг англійською мовою, доступні до читання також видання французькою, іспанською, італійською та німецькою.

Громадська бібліотека Нью-Йорка

Все, що вам потрібно – це зайти на додаток SimplyE та обрати книгу для читання.

Онлайн-виставка "Сила підпису" ознайомить вас у 3D-форматі з історією підпису шумерів до наших днів. Мандруючи віртуальним туром, ви можете потрапити до бібліотеки з книгами з найважливішими підписами та документами в історії людства.

Якщо ви не встигли відвідати унікальний проєкт "Укрзалізниці" на центральному залізничному вокзалі столиці – експозиція виставки відсканована та доступна кожному за посиланням Ukraine WOW.

Книги

Не секрет, що карантин вніс у наше життя свої корективи. Ми радимо вам залишатися вдома та використовувати вільний час на читання книжок, які ви вже так давно відкладали у довгий ящик.

Для поціновувачів детективів зі смачно закрученим сюжетом радимо почитати світовий бестселер письменниці Тесс Геррітсен – "Хірург". Ви поринете у світ криміналістики, складних роздумів та зрозумієте, що керує людьми у складних ситуаціях.

Книга Тесс Геррітсен

Обіцяємо, що це буде захоплива подорож, у якої є продовження. Адже окрім цього детективу, письменниця підготувала для вас і три наступні. До речі, сам Стівен Кінг рекомендує її до читання!

Якщо ви плануєте "провітрити" мозок та мотивувати себе на майбутнє − Марк Менсон і його "Чоловічі правила. Стосунки, секс, психологія" − це саме те, що вам потрібно.

Марк Менсон і його "Чоловічі правила. Стосунки, секс, психологія"

Книга-антидепресант "365 коротких історій для душі" Бруно Ферреро змусить вас замислитись над життям, можливо навіть переглянути його. У книзі зібрані короткі історії на кожен день, після прочитання яких вам захочеться змінити світ на краще.

Щоб радіти життю ще яскравіше та відчути окрилення від звичних і буденних речей, прочитайте "Маленьку книгу Хюґе" Мікі Вікінга. Хюґе − це незвичний магічний феномен, завдяки якому данці почуваються найщасливішою нацією у світі.

"Маленька книга Хюґе"

Курси для саморозвитку

Якщо вас не зацікавили огляди театрів, віртуальні подорожі музеями та читання світових бестселерів – займіться саморозвитком. Адже карантин – це не привід для депресії, а чудовий час для навчання та використання його з розумом.

Громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, у якому лекції читають найкращі викладачі українських вишів, вже доступні для прослуховування.

Курси Prometheus

Найближчі курси англійської для медіаграмотності та для кар’єрного зросту Prometheus пропонує вже цього місяця.

За допомогою платформи Pianu ви з легкістю навчитесь грі на фортепіано, цікаві тренінги від 4braine допоможуть вам розвинути ораторську майстерність, пам'ять та креативне мислення.

Доступ до свого кулінарного курсу "Основи Кулінарного мистецтва" безкоштовно відкрив і головний кулінарний телеведучий, ресторатор та шеф-кухар – Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво

Улюбленець мільйонів навчатиме всіх охочих на офіційному ютуб-каналі та у соцмережі Instagram.

До слова, швидше майстер-класи від гуру кулінарії були доступні тільки студентам його онлайн-кулінарної Академії.

Отож, не зволікайте та навчайтесь нового разом із професіоналами!

Проєкт створено за підтримки МХП.