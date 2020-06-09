Експерт ООН з прав людини говорить, що на фоні пандемії коронавірусу серед деяких верств населення у Північній Кореї почався голод.

Доповідач ООН Томаш Охеа Кінтана заявив, що пандемія COVID-19 посилила продовольчу кризу у КНДР, внаслідок чого деякі громадяни вже почали голодувати, повідомляє CNN.

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За словами Кінтана, внаслідок того, що КНДР закрила свої кордони з Китаєм, це "посилило продовольчу кризу, зруйнувало транскордонну торгівлю і скоротило доходи торговців".

Доповідач ООН просить Раду Безпеки ООН переглянути санкції щодо Північної Кореї через продовольчу кризу, що настала в комуністичній країні.

Також Кінтана закликав міжурядові організації забезпечити Північну Корею продовольчими товарами, аби запобігти масовому голоду в країні.

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