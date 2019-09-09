Операцію на серці вперше провели через інтернет

Кардіолог з Індії Теджас Пател провів унікальну серію операцій для пацієнтів, що знаходились в десятках кілометрів від нього.

Операції були проведені за допомогою точного судинного робота, розробленого в Corindus. Результати опубліковані в журналі Lancet.

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Під час віддалених операцій лікар використовував робота Corindus CorPus GRX, управління ним здійснювалось через інтернет, за допомогою джойстика та відеомонітора.



Роботом керував лікар за 30 кілометрів від пацієнтів

Усі п’ять операцій пройшли успішно. Спеціалісти відзначили, що ефект від операції, проведеної дистанційно, нічим не відрізняється від звичайної, коли лікар виконує процедуру руками, а не внаслідок маніпуляцій робота.

Застосування технологій телемедицини, за допомогою якої можна децентралізувати охорону здоров'я шляхом віртуального розподілу лікарів, допоможе зберегти здоров'я людей та значно зекономити витрати із бюджету.