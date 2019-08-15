Оперізуючий лишай: як виглядає, чому виникає та чим лікувати

Оперізуючий лишай (оперізуючий герпес, або герпес Зостер)– викликає той самий вірус, що викликає вітряну віспу ("вітрянку") – Варіцелла- Зостер.

Це вірус із сімейства герпесвірусів, при першому контакті з яким людина захворює на вітрянку.

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Чому виникає оперізуючий лишай?

Підступність ж його полягає в тому, що після клінічного одужання від вітрянки, вірус з організму нікуди не йде, він лише тимчасово "засинає" в клітинах нервової системи, залишаючись там назавжди.

У деяких людей через багато років після перенесеної інфекції, вірус реактивується і викликає оперізуючий лишай. Цьому сприяє зниження імунітету: у зв'язку з віком (літні люди), супутніми захворюваннями, стресом і т.д.

Симптоми оперізуючого лишаю

Починається захворювання з суб'єктивних відчуттів хворобливості, поколювання, сверблячки або оніміння, загальним нездужанням. Через 1-10 днів (в середньому, 2 доби) на місці ураження з'являється бульбашковий висип на червоному тлі. Фото оперізуючого лишаю можна побачити тут.

Висип типово розташовується на шляху нервів, в межах однієї шкірної зони (дерматома), часто оперізуючи тулуб, звідси й назва хвороби. Через 1-2 тижні висип підсихає з формуванням корок, під якими надалі поступово все заживає, без формування рубців.

Лікування та ускладнення оперізуючого лишаю

У ряді випадків після загоєння шкіри у пацієнтів зберігається так звана постгерпетична невралгія, щоб мінімізувати ймовірність розвитку цього ускладнення необхідно своєчасно почати лікування захворювання системними противірусними препаратами (ацикловір, валацикловір, фамцикловір).

Оптимально, відразу, як тільки почалися суб'єктивні відчуття, але на цьому етапі мало хто відразу розпізнає діагноз. Зовнішні противірусні мазі неефективні при оперізуючому лишаї й застосовувати їх не рекомендується, вони лише сповільнюють загоєння шкіри, також не варто лікуватися будь-якими імуномодуляторами – Ферон в будь-яких формах і іншими неефективними препаратами.

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