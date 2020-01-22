Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки

Опіки – поширене ушкодження шкіри, що супроводжується неприємними відчуттями та певними ризиками. Зокрема, неправильне лікування опіків може закінчитися зараженням і навіть гангреною.

Найчастіше у побуті трапляються термічні опіки. Такі пошкодження шкіри виникають внаслідок контакту з вогнем, гарячим паром чи рідиною, окропом чи розпеченим предметом. Опіки зазвичай дуже болючі.

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Розрізняють чотири ступені опіків:

1-го ступеня – пошкодження поверхневе, проявляється почервонінням та гіперемією.

2-го ступеня – супроводжується почервонінням та пухирями.

3-го ступеня – уражена значна ділянка шкіри, цілісність пухирів пошкоджена, спостерігається набряк та утворення струпів. Проявляється побілінням, іноді обвугленням шкіри.

4-го ступеня – це пошкодження підшкірних структур і обвуглення тканин.

Варто зауважити, що рівень болю не завжди свідчить про серйозність опіків. Інколи навіть дуже сильний опік може відчуватися відносно безболісно.

Лікування опіку залежить від типу та ступеня. При опіках 1-го та 2-го ступеня, тобто якщо вони незначні і їх можна лікувати самостійно, головне – обмежити можливість потрапляння бруду на пошкоджену ділянку шкіри та уникати розриву пухирів, що можуть утворюватися на шкірі.



Неправильне лікування опіків може призвести до ускладнень/Фото:istockphoto.com

Поширені помилки при лікуванні опіків

Однією з найпоширеніших помилок при лікуванні опіку є замазування рани оліями (соняшниковою, обліпиховою, оливковою), або жиром тваринного походження чи яєчним жовтком.

Таке самолікування не лише є неефективним, а й може завдати людині чимало шкоди. Зокрема, при нанесені на шкіру будь-якого жиру, над опіками утворюється жирова плівка, яка заважає процесам охолодження тканин шкіри та лише підсилює серйозність ушкодження.

Настої лікарських трав також є сумнівними у лікуванні опіків. Спиртовмісні засоби, зокрема зеленка чи йод, спровокують додаткові опіки та підсилять больові відчуття.

Наступною поширеною помилкою, яку може зробити людина, котра має опіки, – є проколювання бульбашок.

Важливо пам’ятати, що їх не можна проколювати у жодному разі!

Як правильно лікувати опік

Відразу після того, як контакт із джерелом опіку припинено, обробіть рану водою – кімнатної чи прохолодної температури.



Перша допомога при опіках пришвидшить процес загоєння шкіри/Фото: istockphoto.com

Не прикладайте до ураженої шкіри лід – це категорично заборонено!

Пам'ятайте, що пошкоджена ділянка шкіри є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Тому слід обробити рану антисептичними засобами.

Існують засоби, які сприяють швидшому загоєнню легких побутових опіків, тож варто подбати, щоб вдома завжди був такий засіб. Наприклад, вгамувати свербіж може допомогти негормональний препарат із місцево анестезуючими властивостями Феністил гель. При місцевому застосуванні гелю завдяки його спеціально розробленій основі активна речовина швидко проникає у шкіру та починає діяти вже через кілька хвилин*. Препарат має також місцевоанестезуючі властивості та охолоджує шкіру при нанесенні.*

Якщо уражена шкіра почала злазити, наявна відкрита рана, слід зробити вологу пов’язку, яку треба змінювати через кожні 15 хвилин.

За потреби, зверніться до лікаря!

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*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.