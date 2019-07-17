Опіки на кухні: перша допомога та що категорично не можна робити

Найчастіші кухонні травми – це опіки. Зазвичай вони неглибокі, але варто знати, як діяти у таких випадках, щоб уникнути гірших наслідків.

1 ступінь – поверхневий опік: на шкірі помітне почервоніння, після кількох годин воно зникає.

2 ступінь – теж поверхневе почервоніння, але згодом можуть з'явитися жовтуваті бульбашки.

Читайте також: Чому треба їсти терту моркву щодня

3 ступінь – опік сягає паросткового шару дерми, пошкоджена ділянка відмирає і утворюється істотний рубець.

4 ступінь – опік захоплює клітковину, м'язи та інше. Наслідки можуть бути дуже серйозні.

Як лікувати опіки?

Лікування опіків 1 і 2 ступенів: одразу після отримання травми необхідно охолодити шкіру, промивши холодною водою. На уражену ділянку можна накласти холодний компрес.

Після охолодження опіку використовуйте аерозоль для зовнішнього застосування, який містить декспантенол. Це поліпшить відновлення шкіри. Його можна застосовувати як дорослим, так і дітям.

Що не можна роботи: прикладати кубик льоду не можна – це може спровокувати мікропошкодження. Також не варто змащувати опік жирною сметаною, маслом або вершками – це заважатиме затвердінню шкіри. Пухирці не пробивати – так можна занести інфекцію у ранку.

Якщо у вас серйозніші опіки, то після першої допомоги негайно зверніться до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.