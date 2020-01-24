Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося

Опіки – поширений тип травмування шкіри. Від сонячних опіків потерпають влітку, втім, найчастіше люди отримують їх у побутових умовах: термічні опіки, хімічні, опіки електричним струмом.

Опіками вважають ушкодження шкіри внаслідок впливу високих температур чи при контакті з хімічним джерелом.

Дуже важливо запобігати отриманню опіків, адже це небезпечний стан для життя. Відтак, слід знати не лише як їх уникнути, а і що робити, якщо ви чи ваші рідні вже отримали опіки.



Перша допомога при опіках пришвидшить процес загоєння шкіри/Фото: istockphoto.com

Сонячні опіки

Перш за все слід використовувати сонцезахисні засоби та контролювати час перебування на сонці.

Якщо вам таки не вдалося уникнути негативного впливу сонця, і на шкірі з’явилися перші ознаки сонячних опіків, слід охолодити та зволожити уражену ділянку шкіри. Не використовуйте масляні креми та не вдавайтеся до методів народної медицини.

Термічні опіки

Такий тип опіку легко отримати в побуті, потенційно небезпечне місце – кухня, тут опіки можуть виникати внаслідок необережності чи поспіху: розпечені сковорідки, пара із каструлі чи гаряче деко з духової печі. Ризики отримати опіки на кухні надто високі у дітей. Вони, як ніхто інший, люблять "тягнути усе до себе, пробувати усе на дотик і смак".

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Тому, щоб запобігти травмуванню, слідкуйте аби усі гарячі та потенційно небезпечні предмети на кухні стояли у важкодоступних для дітей місцях. Самі ж будьте уважні та не забувайте використовувати спеціальні рукавички для захисту шкіри рук.

Якщо ж сталося так, що опік вже є, визначте його ступінь та дійте наступним чином: обробіть шкіру і спостерігайте за реакцією.



Якщо правильно обробити шкіру, вдасться уникнути нагноєння/Фото: istockphoto.com

Важливо перед тим, як нанести на шкіру засіб, очистити та знезаразити її.

Якщо перша допомога буде надана вчасно, тяжких наслідків вдасться уникнути і шкіра загоїться набагато швидше. Процес відновлення шкіри потребує трохи часу, однак загоєння можна дещо пришвидшити за допомогою спеціальних регенерувальних засобів.

Часто відразу після опіку на враженій шкірі виникають пухирці, які містять у собі рідину – плазму, яка може просочуватися через рану. Якщо правильно обробити шкіру та пухирці, вдасться уникнути нагноєння.

Шкіра у цей час дуже вразлива та потребує особливого догляду, бажаним є застосування додаткових ранозагоювальних засобів. Вони допоможуть пришвидшити регенерацію пошкоджених тканин і допоможуть прибрати сліди опіків.

Якщо першої допомоги не було надано, або з інших причин інфекція таки залишилася в організмі, зокрема й на шкірі, може розпочатися запальний процес. У такому разі у потерпілого спостерігається загальне нездужання, слабкість та температура. У цьому випадку слід звернутися за допомогою до лікаря. Він допоможе визначити причину запалення та призначать відповідне лікування.

Хімічні опіки

Це небезпечні ураження шкіри, вони потребують медичного огляду. У домашніх умовах можуть бути викликані речовинами, які містять кислоту. Також хімічні опіки можуть викликати певні засоби для прибирання чи прання, а також засоби для обслуговування авто.



Хімічні опіки можуть викликати певні засоби для прибирання/Фото: istockphoto.com

Якщо ви або людина поруч отримали хімічні опіки, перш за все, необхідно зняти увесь одяг, який може містити сліди хімікатів, а тоді за допомогою води, слід змити залишки речовини зі шкіри. Наступним кроком має бути звернення за кваліфікованою допомогою.



Перша допомога при опіках пришвидшить процес загоєння шкіри/Фото: istockphoto.com

Універсальні поради, як лікувати опіки

Припинити контакт із джерелом опіку.

Промити вражену ділянку шкіри під проточною водою кімнатної чи прохолодної температури.

Нанести засіб, який продезінфікує шкіру та пришвидшить загоєння пошкоджених тканин. Ефективним буде також застосування антигістамінних засобів.

Антигістамінні препарати є поширеними у медичній практиці. Одними із таких препаратів є Феністил гель та Феністил емульсія. Препарати ефективні проти свербіння при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію та приємно охолоджує**.

Рекомендовано зробити стерильну пов'язку. Її слід регулярно змінювати, аби виключити ймовірність зараження.

При перших же проявах ускладнень або підозр за потрапляння інфекції, зверніться до лікаря.

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Феністил гель – швидка* дія при свербежі, необширній сонячній еритемі, неускладнених невеликих опіках шкіри, алергічному подразненні невеликих ділянок шкіри.

*Мається на увазі шкірний свербіж, наприклад при укусах комах, необширна сонячна еритема, неускладнені невеликі опіки шкіри та алергічні подразнення невеликих ділянок шкіри, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.

**Мається на увазі, що препарат має також місцевоанестезуючі властивості та охолоджує шкіру при нанесенні, згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.