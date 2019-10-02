Оптимізм продовжує життя – масштабне дослідження
В результаті метадослідження 15 наукових робіт спеціалісти з США встановили, що у людей з оптимістичними поглядами на майбутнє, ймовірність серцево-судинних захворювань на 35% нижча і на 14% нижчий ризик передчасної смерті.
The Guardian зазначає, що огляд наукових публікацій був проведений після опублікованого минулого місяця дослідження спеціалістів з Бостонського університету, які дійшли висновків, що оптимісти частіше стають довгожителями.
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Команда вчених, на чолі з професором Аланом Розанські з клініки Маун-Сінай, вивчила свідчення 11 опублікованих попередньо досліджень, в яких брали участь загалом 230 000 людей у віці від двох до 40 років. Всі вони були видані в період з 2001 до 2017 років.
Значна частина опрацьованих досліджень продемонструвала зв’язок між позитивним мисленням і низьким ризиком серцево-судинних захворювань та смерті.
Узагальнивши результати, вчені виявили, що у порівнянні з песимістичними учасниками, ті, що були позитивними ставали жертвами серцевих приступів на 35% рідше, а передчасна смерть наздоганяла їх на 14% рідше.
Зв’язок підтверджувався навіть тоді, коли вчені виключали такі фактори, як наявність захворювань, рівень освіти, наявність депресії та рівень фізичної підготовки.
Окрім того, в 12 з 15 учасників був помітний "ефект дози" – тобто, чим оптимістичніше пацієнт, тим нижчий ризик проблем з серцем чи ранньою смертю.
Дослідження також підтвердило, що позитивне мислення не залежить від генетичних факторів. Що означає, що ставлення людини до життя потенційно можна покращувати, і як наслідок – покращувати стан здоров’я.
Поясненням такого ефекту від позитивного способу життя можуть бути такі фактори: оптимісти схильні їсти кориснішу їжу, займатися спортом, не зациклюватися на проблемах, вони краще долають труднощі та загалом мають здоровіший стиль життя.
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