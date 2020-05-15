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В ОРДЛО приховують справжню ситуацію з COVID-19, – Мінреінтеграції

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Коронавірус в ОРДЛО
Коронавірус в ОРДЛО / Unsplah

Так звані "ЛНР" і "ДНР" приховують справжню ситуацію з COVID-19 в регіонах, що контролюються окупантами. Мінреінтеграції повідомляє, що в період з 5 по 14 травня число хворих на коронавірус в ОРДЛО зросло на 90%.

В деяких районах Луганської області найважча епідеміологічна ситуація, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Луганську міську дитячу лікарню №1 перепрофілюють під прийом контактних осіб хворих на коронавірус, адже інфекційне відділення лікарні №15 в Ювілейному вже повністю заповнене. 

Водночас характер оприлюднення "офіційних даних" свідчить про наявність маніпуляцій і нестачу тестів. Відомості подаються нерівномірно і з перервами на кілька днів,
– повідомляє Мінреінтеграції. 

Також міністерству відомо, що в Довжанському від коронавірусу помер лікар, але окупанти чомусь приховують цей випадок. 

Інший випадок дезінформації зафіксували на підконтрольній території так званої "ДНР". В одній з лікарень Докучаєвська стався спалах коронавірусу серед медперсоналу, внаслідок чого від хвороби померла одна з медсестер. Втім, не згадуючи про коронавірус, у її діагнозі причину смерті вказали як "двостороння пневмонія".

У міністерстві повідомили, що місцеві лікарні перевели в обмежений режим роботи, а у працівників навіть вилучили мобільні телефони.  

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Окуповані території Лікування
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