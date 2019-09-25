Органічна їжа не корисніша за звичайну: дослідження

Вчені розповіли, що органічним продуктам завжди потрібно більше землі і енергії, щоб зробити такий же обсяг продукції, що і неорганічним. Які ще цікаві деталі приховуються під маркою "органіка" – читайте далі.

Виробники екопродукції агресивно просувають свої товари, протиставляючи "хорошу органічну їжу" проти поганої традиційної, проте вчені вважають це лише влучним маркетингом.

Читайте також: Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити

Органіка – це Це продукція сільського господарства та харчової промисловості, яка виготовляється згідно з затвердженими правилами. Пестициди, синтетичні мінеральні добрива, регулятори росту та штучні харчові добавки повинні бути зведені до мінімуму.



Окрім того, для органічних продуктів забороняється використання ГМО.

Органіка проти промислової їжі: битва смаків

Якщо запропонувати людині два помідори, вказавши на "натуральність" одного з них, очевидно, що людині смакуватиме екопродукт. Проте під час дегустації наосліп, учасники віддавали перевагу або звичайним продуктам, або не бачили різниці взагалі.

Винятком є лише м'ясо. Респонденти або обирали органіку, або також не бачили різниці. Проте це складний продукт, якість та смак якого залежать від багатьох чинників: стану тварини, забою, розподілу жиру, методів транспортування, зберігання, ферментації та приготування.

Користь органічної продукції – міф?

Впродовж 4 років незалежні вчені зі Стенфорда аналізували 237 наукових робіт і прийшли до висновку, що органічна їжа нічим не корисніша за звичайну. Проте вчені з Великобританії заявили про переваги та користь екопродукції, зробивши аналогічне дослідження:

Рослина, яка зростає без пестицидів та гербіцидів виробляє антиоксиданти. Через цей фактор в органіці їх на 20-70% більше.

В екопродукті значно менше антиоксидантів: від 10 до 100 разів.

Антиоксиданти – це Антиоксиданти – це речовини, що здатні сповільнити або взагалі припинити окиснення.

Вони потрібні організму для боротьби з вільними радикалами – клітинами, які запускають в організмі процес окислення, старіння та розвитку деяких захворювань.

Проте варто зазначити, що британське дослідження частково фінансувалося трастом Sheepdrove, який підтримує органічне землеробство.

Читайте також: Як ГМО впливає на здоров'я людей

А як же хімікати?

Більшість людей сприймають слово "натуральний" як "безпечний". Але це лише натуралістична помилка, в якій природні явища видаються сприятливими, а неприродні – негативними.

Органічна продукція також часто використовує пестициди, проте в межах норми. Промислова продукція, вирощена на грядках, зазвичай також не відхиляється від меж норми, адже ніхто не буде навмисно труїти своїх покупців.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.