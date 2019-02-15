Організм жінки відсіює слабкі чоловічі статеві клітини, – вчені

Науковці з Університету Корнелла у США виявили, що жіночий репродуктивний тракт має певну форму, яка здатна зупиняти слабкі сперматозоїди.

Саме тому для мільйонів сперматозоїдів це є кінцем шляху, пише Science Advances.

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Вчені за допомогою моделей і комп’ютерних симуляцій зуміли продемонструвати роботу тракту. Певні точки стискання у жіночому тілі діють як ворота на важкому шляху сперматозоїдів. Лише найшвидші здатні пройти, інших відкидало.

У експерименті вчені протестували сперму бика та чоловіка. Дослідники вприскували всередину сперматозоїди. Вони спостерігали за тим, як чоловічі гамети поводилися в цілому і як протидіють потоку на вузьких ділянках.

Сперматозоїди людини і бика поводилися однаково: більша частина з них не могла пройти далі. Слабкі клітини зіштовхувалися з перепонами, які могли розвернути їх у зворотний бік.

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