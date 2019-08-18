Оригінальні ліки та їх аналоги: чим вони відрізняються

Всі ліки з аптеки можна розділити на оригінальні і дженерики (аналоги). Зазвичай останні коштують дешевше, чим і приваблюють покупців.

Лікар Катерина Смирнова розповіла про плюси та мінуси оригінальних ліків та дженериків.

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Оригінальний препарат – це препарат, який виробляє фармакологічна компанія, яка його відкрила, довела ефективність, і синтезує за певною технологією.⠀

Дженерики – той же самий препарат, але продається під іншою назвою та вироблений іншою фармкомпанією.

Чим відрізняються оригінальні ліки від дженериків

Оригінальний препарат ефективний на 100% – саме тому він перший виходить на ринок, але коштує він дорожче.

У дженериків ефективність нижча, оскільки його виробляють на іншому заводі з іншої сировини. Але при цьому він дешевше. Різниця між ними як між дорогою і дешевою машиною – ви до кінця доїдете, але як швидко і з яким комфортом.

Деякі дженерики можуть працювати дуже добре, як оригінал. Але про них знають тільки лікарі, які постійно працюють в стаціонарі з певною групою препаратів, ґрунтуючись на своєму клінічному досвіді.

Іноді для людей вартість оригіналу занадто висока, у них просто немає таких коштів, і вони вибирають аналоги

Проте Катерина Смирнова радить обирати для лікування оригінальний препарат. У жодному в якому разі самостійно не замінювати оригінал на дженерики, особливо якщо лікар виписав оригінал.

Зробити це можна тільки лише проконсультуватися зі своїм лікарем! Якщо лікар відразу призначив аналог — значить він в ньому впевнений, і приймати його можна

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