Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати

Осінь – період, коли набагато простіше підчепити грип та застуду. Крім того, восени загострюється чимало хронічних захворювань. Тому важливо прислухатися до свого організму, і за перших симптомів звертатися до лікарів. Розповідаємо, як вберегтися від найпоширеніших осінніх хвороб.

У холодну пору року різко зростає кількість захворювань на грип, застуду та цистит.

Читайте також: Чому не можна переносити застуду на ногах

Застуда (ГРВІ) та грип – як відрізнити і що допоможе?

Насправді холодна погода не впливає на виникнення застуди, однак при високій вологості імунітет падає і вірусам легше розмножуватись та поширюватись. До вірусної інфекції легко приєднується бактеріальна, що і призводить до застуди.

Важливо не плутати ці дві хвороби, незважаючи на схожі симптоми. Пам’ятайте: грип починається дуже раптово із сильних симптомів, а застуда – поступово. За перших симптомів грипу негайно зверніться до лікаря, не намагайтеся займатись самолікуванням. Застуда – це не самостійний діагноз, до цієї класифікації можна "включити" синусит, фарингіт, бронхіт.



За перших симптомів одразу звертайтесь до лікаря та не займайтесь самолікуванням

Починається все з вірусної інвазії. Важливо розуміти, що віруси не лікуються антибіотиками. Більш того, останнім часом у світі все гостріше стоїть проблема антибіотикорезистентності. Безконтрольний, неправильний прийом ліків призводить до того, що патогенні бактерії просто перестають реагувати на антибіотик. А це дуже небезпечне явище, адже антибіотики врятували не одне життя. Тому пам’ятайте, що тільки лікар може прийняти рішення – пити антибіотик чи ні, а також може виписати правильний курс прийому, від якого не можна відхилятись.

На застуду хворіють до 5-7 днів, а на грип – до 14. Втім, після одужання часто зберігається закладеність носа, або риніт. Не запускайте цей стан – він може перерости у гострий синусит (гайморит, фронтит, етмоїдит та інші), симптоми якого важчі й лікуються довше.



Після одужання часто зберігається закладеність носа або риніт

Сьогодні все більше лікарів радять звернути увагу на лікування рослинними лікарськими засобами. Одним з лідерів у цій галузі є німецька фармацевтична компанія "Біонорика, СЄ". Для створення ліків компанія використовує унікальну технологію – фітоніринг. Вона об’єднує можливості природи і науки на всіх етапах виробничого процесу. Компанія Біонорика самостійно культивує рослини з певними терапевтичними властивостями, контролює місце вирощування та виробництво. Важливо, щоб у кожній пігулці була однакова кількість діючих речовин – саме це і гарантує успіх лікування.



У кожній пігулці однакова кількість діючих речовин

Наприклад, лікарський засіб Синупрет застосовується для лікування нежитю, гаймориту та синуситу. А форма Синупрет Екстракт скорочує період захворювання майже на 3 дні. До Синупрету входять екстракти комбінації п'яти рослин – корінь тирличу (Gentianae radix), квіток первоцвіту (Primula flos), трави щавлю (Rumicis herba), квітки бузини чорної (Sambuci Flos) і трави вербени (Verbenae herba). Синупрет має противірусну, протизапальну та антибактеріальну дію. Синупрет стимулює відходження слизу з носа, що пришвидшує одужання. Важливо, що Синупрет включений у протоколи лікування не тільки в Україні, а і в Німеччині, оскільки його ефективність була доведена у результаті клінічних досліджень, що відповідають сучасним міжнародним стандартам якості. Якщо ви багато подорожуєте, то цей засіб має обов’язково бути в аптечці.



Щоб пришвидшити одужання – обирайте ліки, дієвість яких підтверджена дослідженнями

Цистит: не зловживайте антибіотиками

Ще одна неприємна хвороба, яка загострюється з настанням холоду, – цистит. Переохолодження може викликати різкий ріст шкідливих бактерій, які можуть спричинити запалення слизової оболонки сечового міхура. Цистит частіше зустрічається у жінок через те, що сечовивідний канал у них значно ширший і коротший, ніж у чоловіків. Така специфічна будова сечової системи дозволяє інфекційним збудникам проникати до організму майже безперешкодно. На жаль, цистит з'являється у жінок незалежно від віку, а методи його лікування напряму залежать від причини хвороби.

Цистит має яскраво виражені симптоми, а саме:

часте, болюче сечовипускання;

зміна кольору сечі;

біль внизу живота;

підвищена температура тіла.

Не прописуйте самі собі антибіотики! Тільки лікар прийме рішення щодо методів лікування. У 80% випадків цистит не є ускладненим і не потребує такого інтенсивного лікування. Наприклад, у Німеччині лікарі у разі загострення циститу також радять спочатку звернутися до рослинних ліків.



Не зловживайте антибіотиками

Значною мірою зменшити застосування антибіотиків може рослинний препарат Канефрон Н, до складу якого увійшли екстракти трьох рослин: листя розмарину, трави золототисячника та корінь любистку. Розмаринова кислота має виразний протизапальний ефект та чинить антибактеріальну дію, а золототисячник та любисток мають спазмолітичну, сечогінну та антиоксидантну дію.

Таблетки та краплі Канефрон Н ефективні в лікуванні гострого неускладненого циститу. Дієвість препарату підтвердили клінічні дослідження (рівень доказовості 1b), в якому взяли участь 659 жінок з Німеччини, Польщі та України. 83,5% з них не потребували додаткової терапії антибіотиками та антибактеріальними засобами. Препарат Канефрон Н покращує функцію нирок, перешкоджає утворенню та росту сечових каменів, що дуже важливо при сечокам'яній хворобі. Забезпечує ефективну профілактику гострих та хронічних захворювань нирок і сечових шляхів.



Розмаринова кислота має протизапальний ефект та чинить антибактеріальну дію

Що варто знати про компанію "Біонорика"?

Біонорика – це міжнародне німецьке підприємство з більш ніж 80-літнім досвідом. Щорічно компанія витрачає 14% прибутку на клінічні дослідження. Компанія Біонорика розробляє препарати для лікування багатьох захворювань: гінекологічних, урологічних, респіраторних, ревматичних, печінки та порушення сну. У виробництві ліків Біонорика використовує інноваційну концепцію "фітоніринг", яка полягає в поєднанні високих технологій з багатовіковими традиціями фітотерапії. Ця концепція передбачає наукове вивчення рослин та ідентифікацію біологічно активних речовин, що зумовлюють їхні лікарські властивості. Наступний етап – пошук у дикій природі ідеальної лікарської рослини з рекордним вмістом біологічно активних речовин. Після – розмноження ідеальної рослини вегетативним шляхом і культивація отриманого пулу рослин у промислових масштабах. Такий підхід гарантує високий вміст активних компонентів у сировині незалежно від партії та року урожаю. Фітонірингові препарати відповідають сучасним стандартам доказової медицини та володіють клінічною ефективністю, що порівняна з хіміко-синтетичними лікарськими засобами, але відрізняється кращим рівнем безпеки.



Компанія самостійно культивує рослини з певними терапевтичними властивостями

*Канефрон Н краплі оральні: UA/4708/01/01 від 22.12.2016

*Канефрон Н Таблетки, покриті оболонкою: UA/4708/02/01 від 22.12.2016

*Синупрет Екстракт: № UA/15267/01/01 від 15.08.2016