Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці

У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі пройшла найпрестижніша кінопремія року – Оскар-2020, на якій найзнаменитіші представники Голлівуду отримали свої заповітні статуетки. Що цікаво, більшість з переможців провідують ідеї вегетаріанства та веганства. Які зірки, що відмовилися від споживання м'яса, стали переможцями премії Оскар – дивіться у підбірці Здоров'я 24.

Американська академія кіномистецтва назвала перші імена переможців у Dolby Theatre. Повний список переможців премії Оскар-2020 – ви можете переглянути тут.

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Кіноакадемія підтримує запит суспільства на етичне ставлення до довкілля, відтак підготувало відповідний бенкетний стіл для події. Меню складалося на 70% з рослинних продуктів і на 30% – вегетаріанських, включаючи рибні страви.

Меню для pre-party премії Оскар-2020 було засноване виключно на продуктах рослинного походження через позицію номінанта на премію Хоакіна Фенікса.

Зірки-вегетаріанці на премії Оскар-2020

Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера в однойменній стрічці Тодда Філліпса, отримав нагороду у "Найкращій чоловічій ролі". Додамо, що фільм "Джокер" став найкасовішим, який знятий за мотивами коміксів та отримав ще одну статуетку Оскар за "Найкращу музику до фільму".

Актор, який є членом організацій "На захист тварин" і "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA), не приховує те, що він проповідує веганство ще з трьох років!

В одному з інтерв'ю Фенікс згадував, як в дитинстві він ловив з сім'єю рибу на човні, коли одна з них почала вириватися. "Правда мене злякала: ми жахливо звертаємося з тваринами. Жива пульсівна істота, яка намагалося вижити, загинуло жорстокою смертю від рук людини. Я чітко усвідомив це", – прокоментував випадок Хоакін, який вперше змусив його задуматися про веганство.



Хоакін Фенікс / Getty Images

У 2003 році Хоакін Фенікс взяв участь у створенні документального фільму про захист тварин "Земляни", в якому крім нього взяло участь безліч інших веганів. За це актор був нагороджений премією Humanitarian Award на кінофестивалі в Сан-Дієго.

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Фенікс не зраджує собі навіть під час знімання у голлівудських стрічках. До прикладу на зйомках "Гладіатора" він заявив, що буде зніматися тільки в одязі зі штучної шкіри.

Мій спосіб життя – це частина мене, в тому числі, коли я працюю. Я завжди обумовлюю це з продюсерами, вони поважають мої рішення і завжди готові йти на контакт. Ставлення до тварин – частина мого повсякденного життя,

– заявляє Хоакін.

Бред Пітт

Ще один голлівудський красень, який був нагородженим за "Найкращу чоловічу роль другого плану" після зйомок у фільмі "Одного разу в Голлівуді", не приховує свого способу життя. Так, Бред Пітт протягом багатьох років не їсть м'яса.

Після зйомок фільму "Сім років в Тибеті" актор став вегетаріанцем та хотів, щоб і його ексдружина також припинила вживати м'ясо. За чутками, у пари було чимало конфліктів щодо цього.

Варто згадати, що не вегетаріанство стало причиною розлучення найкрасивішої пари Голлівуду. Раніше в інтерв’ю виданню The New York Times Пітт зізнався, що півтори року боровся з алкогольною залежністю та відвідував збір анонімних алкоголіків.



Бред Пітт / Getty Images

Рене Зеллвегер

Акторка, яка отримала статуетку за "Найкращу жіночу роль" після виходу фільму "Джуді", називає себе "легкою" вегетаріанкою. У свої 50 років Рене Зеллвегер вражає стрункою та звабливою фігурою! Секретом ідеальних форм зірка називає вегетаріанство, адже з віком обмін речовин сповільнюється, відтак варто переглянути спосіб харчування.

У чому полягає "легке" вегетаріанство? Рене не обмежує себе у всіх продуктах тваринного походження, відтак часто вживає рибу, морепродукти та молочні продукти.



Рене Зеллвегер / Getty Images

Наталі Портман

Акторка Наталі Портман є однією з найвідоміших голлівудських вегетаріанок. Знаменитість припинила їсти м'ясо у вісім років і відмовлялася від системи харчування лише два рази – під час вагітностей у 2011 і 2016 роках.

Що цікаво, чоловік Наталі Портман не переходив на веганство. "Кожен повинен вирішувати сам за себе. Ми всі вільні особистості. Мій чоловік взагалі не веган, він їсть все, і я зустрічаюся з ним кожен день", – вважає актриса.

Додамо, у 2020 році Наталі Портман не була номінована на премію Оскар. Однак зірка таки може похизуватися статуеткою, яку отримала у 2010 році за головну роль у фільмі "Чорний лебідь".



Наталі Портман / Getty Images

Пон Джун Хо

"Оскар" за найкращий фільм отримав режисер Пон Джун Хо (стрічка "Паразити"). Чоловік не лише розповідає про те, що він веган, а й впливає на світ, знімаючи стрічки про це.

Пон Джун Хо раніше зняв фільм "Окча", у якому йдеться про дружбу корейської дівчинки Мичу і гігантської експериментальної свині. У кінороботі показано, як сучасний світ жорстоко поводиться з тваринами для одержання прибутку.



Пон Джун Хо / Getty Images

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