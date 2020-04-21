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Основна боротьба проти коронавірусу – попереду, – ВООЗ

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Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус / Politico

Людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з COVID-19. Найважче – попереду, вважають у ВООЗ, проте трагічні наслідки можна попередити.

Неабияк ускладнює боротьбу з COVID-19 те, що багато людей просто не розуміють, що це за вірус. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, інформує Інтерфакс-Україна.

До теми США – ВООЗ та інші: хто проти кого "дружить" на фоні боротьби з коронавірусом

Очільник Всесвітньої організації з охорони здоров'я пояснив, що коронавірус несе дві основні загрози: по-перше, він – дуже заразний, по-друге, – вкрай небезпечний для деяких верств населення.

Зазначимо, що останнім часом багато країн критикують ВООЗ за нездатність попередити і протистояти пандемії. Найбільш різкий у висловлюваннях президент США Дональд Трамп. Він заявив, що американська адміністрація планує призупинити фінансування ВООЗ, поки проводять розслідування, чи правильно Всесвітня організація охорони здоров'я зреагувала на спалах коронавірусу.

Станом на 21 квітня у світі зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків коронавірусу, з них понад 170 тисяч – летальні. Найбільш інфіковані країни: США, Іспанія, Італія, Франція та Німеччина.


Як протікає коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Здоров'я ВООЗ Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здорове життя
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