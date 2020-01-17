Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини
Позаматкова вагітність може небезпечною для жінки, оскільки плід розвивається у фаллопієвих трубах. Досягнувши критичних розмірів, він може розірвати стінки труб.
Як пише гінеколог Оксан Негрич, позаматкова вагітність – стан, коли ембріон не закріплюється в порожнині матки, а за її межами. У 98% випадків – це маткова труба, рідше – шийка матки, яєчник, органи черевної порожнини, рубець від попереднього кесаревого розтину.
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Лікування починається відразу після підтвердження діагнозу і включає медикаментозну терапію або хірургічне втручання, а прогноз здебільшого сприятливий.
Основна небезпека позаматкової вагітності: прогресування вагітності може спричинити розрив органу, в який вона імплантується, і сильну внутрішню кровотечу, яка загрожує життю і здоров’ю жінки
Причини позаматкової вагітності
- Запальні процеси в маткових трубах. Вони спричиняють їх дисфункції, і яйцеклітина не може безперешкодно рухатися з яєчника до матки.
- Оперативні втручання в органи малого таза, аборти та запальні процеси. Через такі дії можуть бути рубці, які сприяють порушенню пересування яйцеклітини в матку.
- Захворювання та інфекції – ендокринної системи, статевих органів і органів малого таза.
- Внутрішньоматкові спіралі, які перешкоджають яйцю нормально закріпитися в матці, сприяють розвитку позаматкової вагітності.
- Вроджені аномалії будови маткових труб.
- Штучне запліднення може одночасно привести до нормальної й позаматкової вагітності.
- Гормональна терапія та інші причини.
Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини / Pinterest
Позаматкова вагітність: симптоми
- Загальні симптоми вагітності (затримка менструації, чутливість молочних залоз, часте сечовипускання, нудота тощо).
- Біль в животі.
- Кров‘янисті виділення різної інтенсивності.
- Сильний біль або вагінальна кровотеча.
- Можливі запаморочення і падіння артеріального тиску.
Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини / Pinterest
Діагностика
– УЗД (виявляється ембріон, який знаходиться за межами матки);
– Аналіз крові на хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) в динаміці: найчастіше кожні 48 год (наростання менше, ніж у 2 рази, може свідчити про позаматкову вагітність)
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