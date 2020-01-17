Позаматкова вагітність може небезпечною для жінки, оскільки плід розвивається у фаллопієвих трубах. Досягнувши критичних розмірів, він може розірвати стінки труб.

Як пише гінеколог Оксан Негрич, позаматкова вагітність – стан, коли ембріон не закріплюється в порожнині матки, а за її межами. У 98% випадків – це маткова труба, рідше – шийка матки, яєчник, органи черевної порожнини, рубець від попереднього кесаревого розтину.

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Лікування починається відразу після підтвердження діагнозу і включає медикаментозну терапію або хірургічне втручання, а прогноз здебільшого сприятливий.

Основна небезпека позаматкової вагітності: прогресування вагітності може спричинити розрив органу, в який вона імплантується, і сильну внутрішню кровотечу, яка загрожує життю і здоров’ю жінки

Причини позаматкової вагітності

Запальні процеси в маткових трубах. Вони спричиняють їх дисфункції, і яйцеклітина не може безперешкодно рухатися з яєчника до матки.

Оперативні втручання в органи малого таза, аборти та запальні процеси. Через такі дії можуть бути рубці, які сприяють порушенню пересування яйцеклітини в матку.

Захворювання та інфекції – ендокринної системи, статевих органів і органів малого таза.

Внутрішньоматкові спіралі, які перешкоджають яйцю нормально закріпитися в матці, сприяють розвитку позаматкової вагітності.

Вроджені аномалії будови маткових труб.

Штучне запліднення може одночасно привести до нормальної й позаматкової вагітності.

Гормональна терапія та інші причини.



Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини / Pinterest

Позаматкова вагітність: симптоми

Загальні симптоми вагітності (затримка менструації, чутливість молочних залоз, часте сечовипускання, нудота тощо).

Біль в животі.

Кров‘янисті виділення різної інтенсивності.

Сильний біль або вагінальна кровотеча.

Можливі запаморочення і падіння артеріального тиску.



Позаматкова вагітність: симптоми та основні причини / Pinterest

Діагностика

– УЗД (виявляється ембріон, який знаходиться за межами матки);

– Аналіз крові на хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) в динаміці: найчастіше кожні 48 год (наростання менше, ніж у 2 рази, може свідчити про позаматкову вагітність)

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