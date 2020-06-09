Остеоартрит – це хронічне захворювання суглобів, найчастіше страждають колінні суглоби чи стегнові. Остеоартрит є проблемою багатьох людей, тому важливо знати перші симптоми та причини виникнення захворювання.

Остеоартрит вважають найпоширенішим ревматичним захворюванням. В основному до розвитку остеоартриту схильні люди віком 40+. Згідно з даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я, близько 28% людей віком від 60 років хворіють на остеоартрит.

Остеоартрит – що це? Остеоартрит – це форма артриту, захворювання суглобів, яке виникає внаслідок "зношення" хрящової тканини суглобів. Тобто, при остеоартриті хрящ, який вкриває кінці кісток у суглобах, руйнується і стоншується. Адже при здоровому стані суглобів, тканина хряща тверда та слизька, що забезпечує рухи в суглобі без тертя. При наявності остеоартриту поверхня хряща стає шершавою.

Донедавна вважали, що остеоартрит пов'язаний з природнім зношуванням суглоба впродовж життя, але оскільки хвороба суглобів досить часто виникає у молодих людей, вчені припустили ряд факторів, які сприяють розвитку остеоартриту.



Найчастіше страждають колінні суглоби / Фото healthgrades.com

Основні причини виникнення остеоартриту

Надмірна вага: при наявності зайвої ваги навантаження на суглоби зростає в кілька разів, що своєю чергою призводить до передчасного "зношування" хрящової тканини.

Травми: удари, переломи, вивихи та навіть мікротравми призводять до порушень вироблення природної рідини в суглобі, що сприяє його руйнуванню. Остеоартрит особливо ризикують "заробити" професійні спортсмени.

Вік: з часом хрящ, з якого складається суглоб, втрачає свою еластичність та перестає чинити опір навантаженням, що і призводить до його руйнування.

Спадковість: деякі форми остеоартриту виникають через генетичну схильність.

Симптоми остеоартриту

Хвороба суглобів розвивається поступово, відтак людина може не відразу зрозуміти, що у неї остеоартрит. Основною ознакою остеоартриту є біль у суглобах, але буває, що хвороба розвивається без жодних больових відчуттів.

Остеоартрит – симптоми Біль у суглобах: ниючий або глибокий.

ниючий або глибокий. Хрускіт: людина може відчувати тріск у суглобі під час руху чи навантаженні.

людина може відчувати тріск у суглобі під час руху чи навантаженні. Чутливість суглобів: при натисканні на них, може відчуватися біль.

при натисканні на них, може відчуватися біль. Скутість руху: людині складно встати з ліжка чи змінити положення.

людині складно встати з ліжка чи змінити положення. Дискомфорт та неприємні відчуття в колінах, руках, ступнях чи стегнах.

Важливо не пропустити перші ознаки захворювання, бо остеоартрит – це доволі серйозне захворювання, яке потребує вчасної діагностики та якісного лікування. Якщо остеоартрит уже є, важливо не допустити прогресування захворювання та розвитку ускладнень.



Остеоартрит – це доволі серйозне захворювання / Фото everydayhealth.com

Лікування та профілактика остеоартриту

Стан хворого безпосередньо залежить від ступеня пошкодження суглоба та швидкості прогресування захворювання.

За умови профілактики та правильного лікування людина може сповільнити розвиток захворювання та полегшити неприємні симптоми остеоартриту.

Лікування остеоартриту полягає в знятті больових відчуттів і відновленні правильного функціонування суглоба.

Для того, аби позбутися болю можна застосовувати місцеві протизапальні та знеболювальні засоби. Наприклад, емульгель Вольтарен Форте допомагає при симптоматичному лікуванні остеоартриту дрібних та середніх суглобів, що розташовані поверхнево1. Завдяки подвійній концентрації діючої речовини2 Вольтарен Форте зменшує запалення та допомагає полегшити навіть сильний біль у суглобах, м’язах, зв’язках та спині2,3 аж до 12 годин4.

1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 2. У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 3. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при остеоартрозі (2016). 4. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).

Щоб запобігти прогресуванню остеоартриту слід також скоригувати спосіб життя: збагати раціон корисними поживними продуктами, які містять усі необхідні мікроелементи, якщо є проблема із зайвою вагою, її слід обов'язково вирішити, адже надмірна вага є тригером розвитку остеоартриту.

Крім того, слід бути фізично активними, для того, аби не погіршити стан суглобів: фізкультура повинна бути лікувальною та обов'язково помірною.

Спорт не лише допоможе контролювати вагу, а й покращить циркуляцію внутрішньосуглобової рідини, а також допоможе сформувати надійний м'язовий скелет, який розвантажить суглоби.