Остеопороз: причини, аналізи, лікування та профілактика

20 жовтня весь світ щорічно відзначає день профілактики остеопорозу. Кожна третя жінка, старше 50 років, і кожен п'ятий чоловік страждають на остеопороз.

Загалом у світі налічується 200 мільйонів людей, які мають проблеми з кістками через остеопороз.

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Як виявити, лікувати та чим небезпечний остеопороз – про це розповіли у коментарі 24 каналу медик Державної служби медицини катастроф Тетяна Ярошук, лікар-дієтолог та доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Мирослава Березова та керівник ортопедо-травматологічного напрямку ММ "Добробут" Василь Шмагой.

Що таке остеопороз і чим він небезпечний

Це захворювання кісткової тканини, при якому її кількість значно зменшується. Зміни, які виникають у тілі через остеопороз, спричиняють крихкість кісток. Відповідно, чим сильніше виражене захворювання, тим імовірніше отримати травму навіть під час невеликого навантаження.

Остеопороз небезпечний ще тим, що він не має жодних ознак. Переважно його виявляють під час перелому. Захворювання збільшує ризик виникнення патологій та скорочує тривалість життя.

Медик Тетяна Ярошук зазначає, що остеопороз може посилювати перебіг атеросклерозу та підвищує ризик ускладнень. Також через зниження зниженні мінеральної щільності кісткової тканини збільшується відкладення кальцію в коронарних артеріях

Кальцій разом із різними жирами утворює атеросклерозну бляшку, яка через надлишок холестерину в крові відкладається на внутрішній стінці артерії й закупорює її. Це робить артерію менш еластичною, що призводить до утворення тромбів і порушення кровообігу,

– пояснює лікар.

Як наслідок цього – інсульт та інфаркт.

Хто в групі ризику

"Остеопороз обумовлений декількома факторами, такими як зменшення фізичної активності, зниження та дисфункція гормонів росту, зниження рівня провітаміну Д-3 та кальцію в крові, порушення екологічного фону навколишнього середовища", – зазначає ортопед-травматолог Василь Шмагой.

Через неможливість виявити хворобу на перших стадіях, лікар-дієтолог та доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Мирослава Березова звертає увагу на такі фактори ризику:

1. вік (люди старше 50 років);

2. жінки в менопаузальному та постменопаузальному періоді;

3. індекс маси тіла менше ніж 20 кг/м2 і/або вага менше 57кг;

4. наявність переломів в минулому;

5. сімейний анамнез перелому проксимального відділу стегна;

6. дефіцит кальцію та вітаміну D;

7. куріння;

8. тривале застосування глюкокортикоїдів;

9. зловживання алкоголем;

10. низька фізична активність;

11. місце проживання (великі міста з поганою екологією).



Фактори ризику розвитку остеопорозу

Інші причини вторинного остеопорозу:

• ендокринні захворювання;

• порушення всмоктування в кишківнику та порушення травлення;

• онкологічні захворювання;

• захворювання нирок;

• генетичні порушення;

• тривала імобілізація (знерухомлення).



Інші причини вторинного остеопорозу

Наявність у людини цих факторів має насторожити на спонукати пройти додаткове обстеження.

Як виявити остеопороз

Щоб підтвердити наявність або ж відсутність остеопорозу лікар Мирослава Березова радить здати такі аналізи:

– загальний клінічний аналіз крові;

– рівень кальцію і фосфору в сироватці крові;

– біохімічний аналіз крові;

– рівень вітаміну D в сироватці крові,

– рівень остеокальцину.



Як виявити остеопороз

"Рентгенографія та денситометрія зможуть показати щільність кісткової тканини", – пояснює Мирослава Березова.

Як лікувати захворювання

Після виявлення остеопорозу лікарі вдаються до медикаментозного та немедикаментозного лікування.

Лікування остеопорозу складається з усунення факторів, що призвели до остеопорозу та медикаментозного лікування: лікування супутньої патології, гормонотерапії, дієти з кальцієм та провітаміном Д-3, сонячні ванни, фізична активність,

– зазначає Василь Шмагой.

Медик Мирослава Березова вважає, що при високому ризику падінь необхідно усунути їх ризик. Тобто потрібно зайнятися лікуванням супутніх захворювань, скоректувати зір та медикаментів (це стосується ліків, що викликають сонливість та запаморочення), користуватися тростиною, носити стійке взуття без підборів, виконувати вправи на координацію і тренувати рівновагу.

Профілактика остеопорозу

Щоб вберегтися від остеопорозу, необхідно дотримуватися таких умов:

дотримуватися правильного харчування з оптимальним вмістом кальцію, вітаміну D та білка; вести активний спосіб життя; відмовитися від шкідливих звичок; жінкам молодше 60 років може призначатися гормональна терапія; вживати препарати, що містять кальцій.



Профілактика остеопорозу

Добова норма кальцію:

Для здорових дорослих у віці 18-50 для жінок та 18-70 років для чоловіків необхідно 1000 міліграмів кальцію на день.

Добова норма вітаміну D:

У віці 19-65 років у літній період додаткове вживання не потрібно, за умови, якщо ви приймаєте сонячні ванни щодня впродовж 15 хвилин. В осінньо-зимовий період рекомендовано додавати 800-2000 МО на добу, залежно від ваги тіла та складу харчового раціону.

Пацієнтам віком від 65 до 75 років необхідно приймати 800-2000 МО / добу.

Людям старше 75 років необхідна доза вітаміну D від 2000 до 4000 МО на день.

Лише лікар може розрахувати необхідну дозу з врахуванням складу раціону та ваги тіла.

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