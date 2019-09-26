Отит: чому виникає сильний біль у вусі та яка лікувати

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Біль у вусі
Біль у вусі / unsplash.com

Отит – одна з найчастіших причин звернення до педіатра. Він найчастіше виникає після застуди та проявляється сильним болем у вусі.

Отит – це запалення вуха. При цьому в кожному вусі є три відділи. Для зручності вони теж називаються вухами: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Кожне з них може боліти окремо, тому лікарі виділяють три види отиту: зовнішній, середній і внутрішній.

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Чому виникає отит?

І діти, і дорослі найчастіше хворіють на отит під час або після застуди або грипу. Це зрозуміло, тому що головні причини отиту середнього вуха – це бактерії та віруси.

Бактерії: пневмокок і гемофільна паличка. Вчені виявляють ці бактерії в рідини, що зібралася в середньому вусі, в 60% випадків. Ризик захворіти знижує вакцинація немовлят від пневмокока. Після загального введення цього щеплення у Швеції у 2009 році випадки середнього отиту у дітей до п'яти років знизилися на 42%, з п'яти до сімнадцяти – на 21%.

Віруси: грип і респіраторно-синцитіальний – один зі збудників ГРВІ.

Отитом частіше хворіють діти
Отитом частіше хворіють діти

Симптоми отиту у дитини й дорослого розрізняються

У дитини:

Температура вище 38 °C;
Головний біль;
Біль у вухах. Малюки, які ще не говорять, можуть тягнути себе за вуха, коли вони болять;
Дратівливість, неспокійний стан і порушення сну;
Знижена активність;
Відсутність апетиту і складності з прийомом їжі. При отиті жування і смоктання підсилює біль, тому немовля може відмовлятися від грудей, а дитина трохи старша – навіть від улюбленої їжі;
Блювота і пронос;
Витікання рідини з вуха;
Погіршення слуху. Помітити цей симптом у новонародженого складно, старші перестають відгукуватися.

У дорослого:

Біль у вухах;
Зниження слуху.

Температура вище 39,4 ° С, біль за вухом і параліч особи - ознаки серйозних, але рідкісних ускладнень гострого отиту.

Отит викликає сильний біль у вусі
Отит викликає сильний біль у вусі

Як лікувати отит?

Перші симптоми отиту часто виникають вночі, коли людина лягає спати та приймає горизонтальне положення.

Дитина може розбудити вас плачем і скаргами на біль у вусі. Виміряйте температуру: якщо вона нижче 39 ° С, а інших симптомів немає, дайте дитині знеболювальне (ібупрофен або парацетамол), укладіть спати, а вранці сходіть на прийом до педіатра.

Якщо вухо заболіло у вас, можна діяти так само: випийте ібупрофен, парацетамол або аспірин і запишіться до терапевта або ЛОРа.

При сильному болі, що супроводжується високою температурою, виділенням гною зі слухового проходу, сильним набряком навколо вуха або іншими тривожними симптомами зателефонуйте у "швидку".

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Інфекція Діти
Джерело: Здоров'я 24
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