Отримають власний будинок та високу зарплату: на Черкащині запрошують на роботу молодих лікарів

17 тисяч зарплати та власний будинок – у такий спосіб у Мліївській територіальній громаді вирішили заманити на роботу молодих медиків. Там на 6 тисяч був лише один лікар-пенсіонер та кілька медсестер, але через невелику зарплату фахівці відмовлялись їхати в село. Тепер же місцеві сподіваються, що все буде по-іншому.

Лікар Андрій Макаренко приїхав до Млиївської громади із Харкова. Йому пропонували роботу за кордоном, але побачивши оголошення з умовами праці тут, фахівець вирішив переїхати в село.

Читайте також: Медична реформа у грошах: скільки заробили лікарі

Минулого року після створення Мліївської об'єднаної територіальної громади у трьох селах – Млієві, Старосіллі та Буді-Орловецькій – вирішили відновлювати медичну галузь. За рік відремонтували дві амбулаторії і два фельдшерсько-акушерські пункти, а також закупили обладнання та препарати.

Після цього взялися шукати лікарів, проте із необхідних трьох поки знайшли лише одного. Тому вирішили заманити кандидатів. Спершу подбали про гідну зарплатню – прийняли місцеву програму дофінансування. Завдяки ній місячна зарплата становитиме 17 тисяч гривень. До того ж, планують виплатити одноразову допомога після приїзду – близько 30 тисяч гривень.

Ми подали проект до Міністерства регіонального розвитку щодо купівлі автомобіля. Якщо погодять, то ми отримаємо ще автомобіль для сімейного лікаря,

– додав сільський голова Мліївського ОТГ Василь Микитенко.

У селі лікар може обрати собі будь-який будинок або квартиру, яка продається в селі. Її натомість придбають за гроші громади, а через 12 років роботи тут – він зможе її безкоштовно приватизувати.

Слід зазначити, що така схема спрацювала – і громада нещодавно знайшла другого лікаря. Тож залишилось закрити ще одне вакантне місце.

Як заохочують лікарів в інших областях?

Зазначимо, що такі пропозиції – не рідкість у всій країні. Практично в кожному регіоні молодим медикам пропонують дуже вигідні умови роботи. Так, Коломацька ОТГ на Харківщині також пообіцяла придбати житло для молодих лікарів, а ще – виплатити премію у 50 тисяч гривень на рік.

На Хмельниччині 23 амбулаторії у громадах уже отримали новенькі службові машини. А от на Львівщині територіальні громади задумались навіть над тим, аби оплачувати студентам-медикам інтернатуру, щоб ті їхали до них на роботу.

Читайте також: Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему

Загалом, за останні 3 роки після запуску медичної реформи в Україні на розвиток сільської медицини виділили понад 5 мільярдів гривень. Ще більше мільярда виділять цього року. Гроші спрямують на підвищення якості первинних послуг та будівництво нових сучасних медичної амбулаторій. У 2019 році їх планують звести понад півтисячі.

Як на Черкащині запрошують на роботу молодих лікарів: дивіться сюжет журналістів 24 каналу