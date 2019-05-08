Отруєння чадним газом: як врятуватися

Вогонь забирає менше життів, ніж продукти, які викидаються внаслідок горіння. А саме від монооксиду вуглецю або чадного газу

Чадний газ утворюється, коли горить якийсь матеріал, але кисню недостатньо, щоб він згорів повністю, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

Читайте також: Отруєння чадним газом: чому виникає та як вберегтися

Чому чадний газ такий небезпечний

При диханні монооксид вуглецю зв'язується з гемоглобіном – білок, який знаходиться в еритроцитах і переносить кисень. Проблема в тому, що молекула CO утворює більш міцний зв'язок з гемоглобіном, ніж кисень. В результаті чадний газ, як корок затикає весь гемоглобін і не дає зв'язуватися з киснем. Кисню в крові стає мало, клітини починають голодувати.

Людина при цьому відчуває запаморочення, слабкість, порушення концентрації уваги, нудоту, блювоту. Важливо пам'ятати: отруєння чадним газом відбувається дуже швидко – достатньо зробити кілька вдихів, щоб відключитися, надихатися ще більше і загинути через пошкодження клітин мозку.

Що робити?

Найбільша проблема, що молекула CO дуже маленька – ніякі намочені і притиснуті до носа хустинки вас не врятують. Але через розміри, СО легший за повітря і накопичується під стелею. Тому якщо ви опинилися в приміщенні яке горить, потрібно тримати голову якомога ближче до підлоги і терміново евакуюватися. По можливості затримайте дихання на стільки, на скільки зможете.



Чадний газ може вбити дуже швидко

Як лікувати?

Антидоту немає. Долікарська допомога полягає в транспортуванні потерпілого якомога далі від джерела чадного газу. У стаціонарі лікарі будуть насичувати кров киснем за допомогою кисневого концентратора або апарату штучної вентиляції легенів. Але на жаль, якщо людина вдихнула занадто багато диму – врятуй її виходить не завжди.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.