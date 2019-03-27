Отруєння побутовою хімією у дитини: симптоми та як запобігти

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Отруєння побутовою хімією
Отруєння побутовою хімією / pixabay.com

Одного випадку неуважності чи недбалості батьків або родичів достатньо для тяжких наслідків здоров'ю дитини через отруєння хімічними речовинами.

Щомісячно до лікарні госпіталізують 15-20 дітей, які випили агресивну речовину, розповіла очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Хімічні опіки стравоходу – одна з найтяжчих патологій дитячого віку, яка вимагає надання невідкладної кваліфікованої допомоги.

 
Отруєння побутовою хімією – симптоми
  • слинотеча;
  • біль та порушення при ковтанні;
  • набряк слизової оболонки губ;
  • осиплість голосу;
  • млявість, нудота та блювання;
  • відмова від їжі та води;
  • загальна слабкість, підвищення температури тіла, часте та поверхневе дихання.

Такі симптоми не завжди можуть проявлятися. Якщо у батьків є підозра на вживання агресивної речовини – дитину необхідно доставити до лікарні.

Що робити? 

Негайно викликати швидку. Обов'язково зверніть увагу, чим отруїлася дитина та проконсультуйтеся з диспетчером швидкої як надати першу допомогу.

Спробувати промити звичайною водою ротову порожнину.

До приїзду працівників швидкої допомоги, дати дитині випити води або молока, сорбент.

Діти і побутова хімія
Не викликайте блювання в дитини

В жодному разі самостійно не викликати блювання! Якщо дитина отруїлася побутовою хімією, хімічна речовина спричинить ще більші опіки стравоходу!

Як запобігти отруєнyю? 

  • Зберігайте ліки, хімічні речовини та небезпечні предмети в місцях, недоступних для дітей!
  • Аптечка із ліками повинна бути зачинена та впорядкована – тільки ліки з терміном придатності та в оригінальних упаковках.
  • Не приймайте ліки на очах у маленьких дітей: пам’ятайте, що діти все повторюють за дорослими.
  • Даючи ліки дитині, не кажіть, що це цукерки чи солодощі, адже наступного разу вона може спробувати їх скуштувати сама.
  • Час від часу нагадуйте дитині про те, що користуватися засобами побутової хімії, косметикою, ліками потрібно лише за прямим призначенням і під наглядом дорослого.
  • Розповідайте дітям про негативні наслідки прийому (навіть разового) наркотичних речовин та алкоголю для дитячого організму.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Діти Отруєння
Джерело: Здоров'я 24
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