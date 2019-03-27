Отруєння побутовою хімією у дитини: симптоми та як запобігти
Одного випадку неуважності чи недбалості батьків або родичів достатньо для тяжких наслідків здоров'ю дитини через отруєння хімічними речовинами.
Щомісячно до лікарні госпіталізують 15-20 дітей, які випили агресивну речовину, розповіла очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.
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Хімічні опіки стравоходу – одна з найтяжчих патологій дитячого віку, яка вимагає надання невідкладної кваліфікованої допомоги.
- слинотеча;
- біль та порушення при ковтанні;
- набряк слизової оболонки губ;
- осиплість голосу;
- млявість, нудота та блювання;
- відмова від їжі та води;
- загальна слабкість, підвищення температури тіла, часте та поверхневе дихання.
Такі симптоми не завжди можуть проявлятися. Якщо у батьків є підозра на вживання агресивної речовини – дитину необхідно доставити до лікарні.
Що робити?
Негайно викликати швидку. Обов'язково зверніть увагу, чим отруїлася дитина та проконсультуйтеся з диспетчером швидкої як надати першу допомогу.
Спробувати промити звичайною водою ротову порожнину.
До приїзду працівників швидкої допомоги, дати дитині випити води або молока, сорбент.
Не викликайте блювання в дитини
В жодному разі самостійно не викликати блювання! Якщо дитина отруїлася побутовою хімією, хімічна речовина спричинить ще більші опіки стравоходу!
Як запобігти отруєнyю?
- Зберігайте ліки, хімічні речовини та небезпечні предмети в місцях, недоступних для дітей!
- Аптечка із ліками повинна бути зачинена та впорядкована – тільки ліки з терміном придатності та в оригінальних упаковках.
- Не приймайте ліки на очах у маленьких дітей: пам’ятайте, що діти все повторюють за дорослими.
- Даючи ліки дитині, не кажіть, що це цукерки чи солодощі, адже наступного разу вона може спробувати їх скуштувати сама.
- Час від часу нагадуйте дитині про те, що користуватися засобами побутової хімії, косметикою, ліками потрібно лише за прямим призначенням і під наглядом дорослого.
- Розповідайте дітям про негативні наслідки прийому (навіть разового) наркотичних речовин та алкоголю для дитячого організму.
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