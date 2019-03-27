Отруєння побутовою хімією у дитини: симптоми та як запобігти

Одного випадку неуважності чи недбалості батьків або родичів достатньо для тяжких наслідків здоров'ю дитини через отруєння хімічними речовинами.

Щомісячно до лікарні госпіталізують 15-20 дітей, які випили агресивну речовину, розповіла очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Хімічні опіки стравоходу – одна з найтяжчих патологій дитячого віку, яка вимагає надання невідкладної кваліфікованої допомоги.

Отруєння побутовою хімією – симптоми слинотеча;

біль та порушення при ковтанні;

набряк слизової оболонки губ;

осиплість голосу;

млявість, нудота та блювання;

відмова від їжі та води;

загальна слабкість, підвищення температури тіла, часте та поверхневе дихання.

Такі симптоми не завжди можуть проявлятися. Якщо у батьків є підозра на вживання агресивної речовини – дитину необхідно доставити до лікарні.

Що робити?

Негайно викликати швидку. Обов'язково зверніть увагу, чим отруїлася дитина та проконсультуйтеся з диспетчером швидкої як надати першу допомогу.

Спробувати промити звичайною водою ротову порожнину.

До приїзду працівників швидкої допомоги, дати дитині випити води або молока, сорбент.



Не викликайте блювання в дитини

В жодному разі самостійно не викликати блювання! Якщо дитина отруїлася побутовою хімією, хімічна речовина спричинить ще більші опіки стравоходу!

Як запобігти отруєнyю?

Зберігайте ліки, хімічні речовини та небезпечні предмети в місцях, недоступних для дітей!

Аптечка із ліками повинна бути зачинена та впорядкована – тільки ліки з терміном придатності та в оригінальних упаковках.

Не приймайте ліки на очах у маленьких дітей: пам’ятайте, що діти все повторюють за дорослими.

Даючи ліки дитині, не кажіть, що це цукерки чи солодощі, адже наступного разу вона може спробувати їх скуштувати сама.

Час від часу нагадуйте дитині про те, що користуватися засобами побутової хімії, косметикою, ліками потрібно лише за прямим призначенням і під наглядом дорослого.

Розповідайте дітям про негативні наслідки прийому (навіть разового) наркотичних речовин та алкоголю для дитячого організму.

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