Отруєння у військовому коледжі на Тернопільщині: 27 курсантів у лікарні
З симптомами отруєння госпіталізували 27 курсантів військового коледжу. Усім студентам віком від 15 до 18 років стало погано вночі. 20 хлопців одразу поклали в інфекційне відділення, над ранок до медиків звернулись ще семеро.
Керівництво коледжу заявило, що у них всі продукти свіжі, а студенти отруїлися домашньою їжею, яку передали одному з курсантів.
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Начальник Тернопільського професійного коледжу Вадим Ластовецький повідомив, що з приводу цього випадку буде службове розслідування, яке остаточно скаже про причини масового отруєння. У коледжі вже працюють правоохоронці та фахівці Держпродспоживслужби. Вони взяли на аналіз продукти з їдальні. Попередні результати лабораторних досліджень будуть відомі за кілька днів.
Внесено відомості у єдиний реєстр України за статтею порушення санітарних правил та норм з запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням,
– повідомив керівник відділу Нацполіції у Тернопільській області Петро Тихович.
Поки немає висновків з лабораторії, їдальню закрили, а їжу дітям привозитимуть з іншого навчального закладу.
Яку першу допомогу слід надати під час отруєння / Інфографіка 24 каналу
У коледжі прокоментували отруєння студентів: відео 24 каналу