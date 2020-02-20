Отруєння у військовому коледжі на Тернопільщині: 27 курсантів у лікарні

З симптомами отруєння госпіталізували 27 курсантів військового коледжу. Усім студентам віком від 15 до 18 років стало погано вночі. 20 хлопців одразу поклали в інфекційне відділення, над ранок до медиків звернулись ще семеро.

Керівництво коледжу заявило, що у них всі продукти свіжі, а студенти отруїлися домашньою їжею, яку передали одному з курсантів.

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Начальник Тернопільського професійного коледжу Вадим Ластовецький повідомив, що з приводу цього випадку буде службове розслідування, яке остаточно скаже про причини масового отруєння. У коледжі вже працюють правоохоронці та фахівці Держпродспоживслужби. Вони взяли на аналіз продукти з їдальні. Попередні результати лабораторних досліджень будуть відомі за кілька днів.

Внесено відомості у єдиний реєстр України за статтею порушення санітарних правил та норм з запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням,

– повідомив керівник відділу Нацполіції у Тернопільській області Петро Тихович.

Поки немає висновків з лабораторії, їдальню закрили, а їжу дітям привозитимуть з іншого навчального закладу.



Яку першу допомогу слід надати під час отруєння / Інфографіка 24 каналу

У коледжі прокоментували отруєння студентів: відео 24 каналу

