24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Отруєння у військовому коледжі на Тернопільщині: 27 курсантів у лікарні

-
На Тернопільщині госпіталізували 27 студентів з отруєнням / 24 канал

З симптомами отруєння госпіталізували 27 курсантів військового коледжу. Усім студентам віком від 15 до 18 років стало погано вночі. 20 хлопців одразу поклали в інфекційне відділення, над ранок до медиків звернулись ще семеро.

Керівництво коледжу заявило, що у них всі продукти свіжі, а студенти отруїлися домашньою їжею, яку передали одному з курсантів.

Читайте також: На Одещині дитина з'їла капсулу для прання та потрапила до реанімації

Начальник Тернопільського професійного коледжу Вадим Ластовецький повідомив, що з приводу цього випадку буде службове розслідування, яке остаточно скаже про причини масового отруєння. У коледжі вже працюють правоохоронці та фахівці Держпродспоживслужби. Вони взяли на аналіз продукти з їдальні. Попередні результати лабораторних досліджень будуть відомі за кілька днів.

Внесено відомості у єдиний реєстр України за статтею порушення санітарних правил та норм з запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням,
– повідомив керівник відділу Нацполіції у Тернопільській області Петро Тихович.

Поки немає висновків з лабораторії, їдальню закрили, а їжу дітям привозитимуть з іншого навчального закладу.

Отруєння, перша допомога, медицина, здоров'я
Яку першу допомогу слід надати під час отруєння / Інфографіка 24 каналу

У коледжі прокоментували отруєння студентів: відео 24 каналу
 

Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ
19 лютого
Теги: Здоров'я Лікування Новини України Тернопіль Діти Отруєння
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
19 лютого 14:06 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
13 лютого 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
Альона Чернецька
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька
Новини
Більше новин
Залиште відгук