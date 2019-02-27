Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми

Якщо найближчим часом ви з партнером плануєте стати батьками, тоді вам необхідно точно розрахувати, у які дні циклу ймовірність завагітніти висока. Тобто, дні овуляції.

Акушер-гінеколог, гінеколог, УЗД-фахівець Ірина Федорець, кандидат медичних наук, лікар-репродуктолог, керівник напрямку допоміжних репродуктивних технологій Європейської мережі медичних закладів "Медікавер" в Україні Роксолана Семчишин, лікар акушер-гінеколог та лікар-генетик, керівник жіночої консультації Медичного центру "Медікавер" Мар’яна Тенета розповіли для Здоровя24 про методи визначення, ознаки овуляції та чому вона не настає.

Читайте також: Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти

Що таке овуляція та як вона відбувається

В першій фазі менструального циклу відбувається зростання та дозрівання головного фолікула, який називають домінантним.

Овуляція – це розрив стінки домінантного фолікула та вихід яйцеклітини. Вона потрапляє до маткової труби. Протягом доби вона може бути заплідненою. Домінантний фолікул в 2-ій фазі циклу трансформується у жовте тіло, основною функцією якого є синтез прогестерону.

Функціонує жовте тіло 10-12 діб. Якщо зачаття не відбувається, то яйцеклітина відмирає, жовте тіло регресує, внаслідок чого настає менструація.

Лікарі назвали основні методи визначення овуляції в послідовності, починаючи від найефективнішого.

Як визначити овуляцію: основні методи

1) Ультразвукова фолікулометрія

Декілька процедур УЗД за допомогою вагінального датчика можуть розрахувати день овуляції або зачаття у жінки. Якщо цикл нерегулярний, лікаря доведеться відвідати 3-4 рази, починаючи з 7-го дня після закінчення місячних – через кожні 2-3 дні.



Ультразвукова фолікулометрія

Якщо ж цикл регулярний, варто провести УЗД за 2-3 дні до передбаченого дня. Якщо ж фолікул в одному з яєчників збільшився до 18 – 20 мм, то це свідчить про овуляцію.

2) Тести на овуляцію

Якщо ж відстежити фолікул можна за допомогою УЗД, тоді тести на овуляцію можна зробити вдома.

Діють вони так: за 24-36 годин до виходу яйцеклітини з яєчника в сечі різко підвищується кількість лютеїнізуючого гормону (ЛГ). За день-два до цього він немов "виштовхує" яйцеклітину через стінку яєчника.

Тести на визначення овуляції визначають, чи підвищена кількість гормону. Вони також дозволяють вирахувати сприятливі для зачаття дні. За 5-6 днів до передбачуваної овуляції двічі на день проводять тести.

Акушер-гінеколог Ірина Федорець “Найбільш вірогідні способи для розрахунку овуляції – це ультразвукова фолікулометрія та домашні тести на овуляцію. Ці два методи зможуть допомогти визначити чи є овуляція і в який день вона відбулася”

3) Метод базальної температури

Цей метод передбачає вимірювання температури у прямій кишці (ректально). Її вимірюють одразу після сну протягом циклу. Для цього необхідно користуватися одним градусником. Збивати його потрібно напередодні сну.

У перший день циклу температура сягає 36,9°C. За кілька днів до овуляції вона може дорівнювати 36,2°C – 36,4°C. Збільшення температури до 37°C – 37,4°C у період овуляції свідчить про те, що вона відбувається. Якщо ж температура після овуляції підвищується, ймовірно, жінка завагітніла.



Метод базальної температури

На показники можуть вплинути застуда, грип, ГРВІ, запальний процес або через різкий підйом. За словами гінеколога, метод вимірювання ректальної температури має певні недоліки: визначає двофазність циклу, але не наявність овуляції.

4) Календарний метод

Цей метод визначення овуляції підходить тим, у кого регулярний цикл місячних. Саме за 14 днів до початку нового циклу настає повноцінна овуляція. Для того, щоб визначити календар днів для зачаття, необхідно проаналізувати останні 3 місяці.

Перший день менструального циклу – це перший день менструації. Саме за 12-14 днів до початку нового циклу настає повноцінна овуляція.

Щоб визначити перший календарний день можливої овуляції, потрібно тривалість найкоротшого циклу зменшити на 18. Наприклад, якщо він становив 25 днів, то першим днем буде вважатися 7-й день (25-18=7); Щоб визначити останній календарний день можливої овуляції, потрібно тривалість найдовшого циклу зменшити на 11. Наприклад, якщо він становив 30 днів, то останнім днем буде вважатися 19-й день (30-11=19).

Тобто, з 7 по 19 день циклу може відбутися овуляція та існує високий ризик зачаття та овуляції.

Лікар-репродуктолог Роксолана Семчишин “Але цикл не завжди є регулярним. Крім того, навіть при регулярному циклі овуляція може зміститися на пару днів раніше/пізніше або ж не настати взагалі. Календарним методом визначити чи була овуляція чи її не було насправді неможливо”.

Цикл змінюється під впливом різних факторів – стан здоров'я, нервове перенапруження, стрес, фізична активність, зміна клімату при подорожі тощо.

5. Метод оцінки цервікального слизу

Перед овуляцією в яєчниках жінки відбувається сплеск вироблення естрогенів. Це призводить до збільшення продукції слизу клітинами піхви та шийки матки.

Цей слиз є тягучим, що можна перевірити розтягнувши його невеличку кількість між пальцями десь на 2 см.

Роксолана Семчишин “Точність цього методу, як і календарного, також є сумнівною. Адже на природу слизу можуть впливати запальні процеси у піхві. Для підвищення ефективності визначення фертильних днів часто поєднують три методи: календарний, базальної температури та оціни цервікального слизу. Разом вони називаються природним методом планування вагітності”.

Симптоми овуляції

У більшості жінок овуляція протікає абсолютно безсимптомно, хоча деякі представниці слабкої статі кажуть, що настання таких днів вони можуть відчувати заздалегідь.

Під час овуляції жінка може відчувати болі тягучого характеру внизу живота. Вони можуть мати дуже виражений характер. Це порушення називається овуляторним синдромом. Дискомфорт триває кілька діб.



Під час овуляції жінка може відчувати болі тягучого характеру внизу живота

У жінки можуть змінитися виділення, стати більш в’язкими. Під час овуляції у неї підвищується сексуальний потяг.

Овуляція – симптоми • легкі больові відчуття внизу живота, схожі на поколювання;

• посилені слизоподібні виділення з піхви;

• підвищення статевого потягу;

• покращення настрою;

• відчуття здуття живота;

• загострення смакових відчуттів та запахів;

• незначні кров’янисті виділення з піхви всередині циклу.

Щоб зняти болі можна використати спазмолітики на основі метамізол натрію, дротаверину гідрохлориду.

Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета “ Варто пам’ятати, що перераховані вище симптоми можуть бути характерними не тільки для овуляції, але і для деяких захворювань. Тому в разі дискомфорту краще проконсультуватись із лікарем, щоб виключити проблеми зі здоров'ям ”

Чому не настає овуляція

Овуляція може бути відсутня через різні причини. Їх можна розділити на 2 групи: фізіологічні та патологічні.

Не варто переживати з приводу відсутності овуляції у таких випадках:

1. Вагітність: під час вагітності і в перші місяці після пологів у жінок відсутня овуляція;

2. годування грудьми: якщо ви годуєте дитину грудьми, у тому числі й вночі, овуляція не настає;

3. у юних дівчат (12-14 років), коли менструальний цикл ще не врегулювався;

4. менопауза: із припиненням менструацій овуляції теж припиняються;

5. прийом оральних контрацептивів: у нормі в такому випадку теж не повинні наступати овуляції.



Овуляція може не настати через те, що ви годуєте грудьми

Акушер-гінеколог Ірина Федорець “Причиною відсутності овуляції можуть бути порушення гормонального фону жінки, зміна ритму життя(робота вночі), робота із постійним подразненням зорового нерва”.

Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета зазначає, що відсутність овуляції в репродуктивному віці є причиною безпліддя у жінок. Визначивши походження цієї патології і усунувши проблему, можна відновити овуляцію.

Овуляція – причини відсутності • синдром полікістозних яєчників

• запалення геніталій

• дисфункція щитоподібної залози

• дисфункція кори надниркових залоз

• пухлини гіпофіза або гіпоталамуса

• системні захворювання

• стреси

• раннє виснаження яєчників

• надмірна або недостатня вага жінки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.