Ожиріння, діабет та хвороби серця можуть бути заразними: нова гіпотеза

Нова науково-дослідна робота ставить під сумнів давню віру в те, що хвороби серця, рак, діабет, ожиріння не можуть передаватись від людини до людини.

Автори засновують свою гіпотезу на зв'язку між трьома різними лініями доказів, які опубліковані в журналі Science.

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У роботі припускається, що дисбіотична мікробіота, особливо з кишківника, може передаватися іншим людям, що, у свою чергу, змінює їх мікрофлору. Це може сприяти поширенню неінфекційних захворювань, або стати ключовим фактором ризику для їх розвитку.

Дослідники демонструють, що люди з широким спектром стану, від ожиріння та запальних захворювань кишківника до діабету 2 типу і сердечно-судинних захворювань, мають мінливі мікробіоми.

Вчені показали, що мікробіоми здатні перейти до тварини та вплинути на її мікрофлору, викликавши захворювання. Окрім того, фахівці зібрали докази того, що мікробіоми передаються природним шляхом, наприклад: у подружжя та й загалом людей, які мешкають в одній домівці, найбільше східних мікробіомів.

Автор статті Еран Елінав, професор Інституту наук імені Вейцмана, розглядає представлений зв'язок між цими точками, як аргумент до того, що питання впливу мікробіоти потрібно дослідити детальніше.

Це може відкрити нові можливості для створення ліків,

– заявив автор статті Еран Елінав.

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