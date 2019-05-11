Ожиріння та погана пам'ять пов'язані, – дослідники

У людей із зайвою вагою ожиріння послаблює бар'єр між мозком і кровоносною системою, а також провокує запальні процеси.

У цьому переконані вчені з університету Огаста (США), пише журнал Journal of Neuroscience.

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Медики зазначили, що у які страждають від запущених форм ожиріння пацієнтів спостерігається зниження гостроти розуму і погіршення пам'яті. Зайва вага прискорює старіння мозку.

Ожиріння – що це? Це захворювання, що збільшує ризик виникнення різноманітних захворювань, таких як: захворювання серця, діабет II типу, синдром обструктивного апное сну, деякі види онкологічних захворювань раку, остеоартриту та астми.



Частіше ожиріння виникає внаслідок споживання їжі з високою енергетичною цінністю у поєднанні з недостатньою фізичною активністю.

Раніше фахівці не змогли пояснити цей взаємозв'язок. Відповідь на питання знайшли випадково під час роботи над іншою проблемою.

Експерти намагалися з'ясувати, чому розвиток ожиріння і діабету послаблює захисні клітини, які огортають судини в мозку. Хвороба Альцгеймера і високий вміст цукру в крові руйнують цей бар'єр.

Американські нейрофізіологи провели досліди на мишах. Вони штучно "перетворили" піддослідних гризунів на діабетиків.

Експеримент показав, що в мозку гризунів з патологічно зайвою вагою захисний бар'єр слабшав, і в судини починали проникати молекули жирних кислот і білкове сміття. Це знижувало їх розумову активність і порушувало роботу нервової системи.

Миші довше шукали вихід з лабіринту. Вони гірше запам'ятовували вже знайомі їм предмети у порівнянні з тваринами з контрольної групи.

Всі ці проблеми повністю зникали, коли вдавалося знизити ступінь ожиріння і рівень цукру в організмі гризунів.

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