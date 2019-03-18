Ожирінню та діабету можна запобігти: назвали простий спосіб

225 Читать новость на русском
Ожирінню та діабету можна запобігти
Ожирінню та діабету можна запобігти / unsplash.com

Американські дослідники знайшли легкий спосіб побороти ожиріння та запобігти розвиткові діабету – вживання зеленого чаю.

Вчені з Університету штату Огайо в США оцінили вплив 2% екстракту зеленого чаю на організм мишей, пише MedicalXpress.

Читайте також: Які звички та хвороби викликають передчасне старіння мозку

Усіх гризунів поділили на дві групи – одна сиділа на дієті з високим вмістом жирів протягом 8 тижнів. Інша ж група мала нормальний раціон харчування. Кожну групу розділили на дві частини, одна з яких отримувала екстракт чаю.

Вчені виміряли у тварин масу тіла, обсяг жирової тканини, резистентність до інсуліну і ряд інших показників, що включають проникність кишківника, транслокацію ендотоксину в кров (сприяє резистентності до інсуліну), запальні процеси в шлунково-кишковому тракті і мікробний склад.

via GIPHY

Виявилося, що вживання зеленого чаю сприяло тому, що миші, які сиділи на жирній дієті, набирали на 20% менше ваги і мали нижчу резистентність до інсуліну, ніж ті гризуни, які не отримували екстракт.

Екстракт зеленого чаю перешкоджав проникненню ендотоксину, що виділяється деякими бактеріями, в кров. Зелений чай також сприяв більш здоровому мікробному складу в кишківнику.

Дози, які використовували у дослідженні, дорівнюють 10 чашкам зеленого чаю для людей. Однак, за словами вчених, результати експерименту поки передчасно поширювати для людей.

Крім того, харчові добавки з екстрактом зеленого чаю не будуть надавати такий ефект.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
сьогодні
145293
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Діабет Ожиріння
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь
17 березня 16:01 Плавання і хвороби серця: протипоказання та користь
4629
Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
16 березня 10:41 Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
Олександр Бевза 10547
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
15 березня 14:54 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 10160
Симптоми кишкової інфекції: корисна інфографіка
15 березня 09:52 Симптоми кишкової інфекції: корисна інфографіка
2764
Авітаміноз: основні симптоми та лікування
14 березня 08:42 Авітаміноз: основні симптоми та лікування
Яніна Ткачук 4267
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук