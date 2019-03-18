Ожирінню та діабету можна запобігти: назвали простий спосіб

Американські дослідники знайшли легкий спосіб побороти ожиріння та запобігти розвиткові діабету – вживання зеленого чаю.

Вчені з Університету штату Огайо в США оцінили вплив 2% екстракту зеленого чаю на організм мишей, пише MedicalXpress.

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Усіх гризунів поділили на дві групи – одна сиділа на дієті з високим вмістом жирів протягом 8 тижнів. Інша ж група мала нормальний раціон харчування. Кожну групу розділили на дві частини, одна з яких отримувала екстракт чаю.

Вчені виміряли у тварин масу тіла, обсяг жирової тканини, резистентність до інсуліну і ряд інших показників, що включають проникність кишківника, транслокацію ендотоксину в кров (сприяє резистентності до інсуліну), запальні процеси в шлунково-кишковому тракті і мікробний склад.

Виявилося, що вживання зеленого чаю сприяло тому, що миші, які сиділи на жирній дієті, набирали на 20% менше ваги і мали нижчу резистентність до інсуліну, ніж ті гризуни, які не отримували екстракт.

Екстракт зеленого чаю перешкоджав проникненню ендотоксину, що виділяється деякими бактеріями, в кров. Зелений чай також сприяв більш здоровому мікробному складу в кишківнику.

Дози, які використовували у дослідженні, дорівнюють 10 чашкам зеленого чаю для людей. Однак, за словами вчених, результати експерименту поки передчасно поширювати для людей.

Крім того, харчові добавки з екстрактом зеленого чаю не будуть надавати такий ефект.

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