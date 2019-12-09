Ознаки того, що у вас не просто застуда

Часто ми ігноруємо застуду, або само собі призначаємо якісь порошки/спреї/таблетки. Вважаємо, що запитати поради в аптеці достатньо для того, аби одужати. Однак, важливо знати, коли застуда не просто застуда. Як не сплутати загальну застуду із чимось серйознішим.

Тривожні ознаки того, що у вас більш, ніж застуда, зібрав Health.

Читайте також: Чи потрібно промивати ніс при нежитю

Ваші симптоми не минають уже чотири дні

Застуда починається з дискомфорту та певного роздратування горла і закладення носа, а потім застуда прогресує.

Звичайна застуда зникає за три-чотири дні. Довше можуть затриматись кашель і нежить.

Відтак, якщо симптоми за цей час не минають, ймовірно, у вас щось складніше застуди. Наприклад, грип чи мононуклеоз.

Симптоми спершу зникли, а потім повернулися

В такому випадку варто говорити про повернення хвороби, або "суперінфекцію".

Через те, що імунна система була уражена, ви можее підхопити щось серйозніше – пневмонію або ж гострий фарингіт.

А тому, слід не затягувати та звернутися до лікаря. Можливо, вам порекомендують пропити курс антибіотиків. Але тут теж слід поводитися відповідально.

Читайте також: 10 правил раціонального використання антибіотиків

Ви нещодавно повернулися з закордонної мандрівки

Подорожі є червоним прапором для лікарів. Бо це може говорити про те, що ви підхопили інфекцію, яка не поширена у вашому регіоні.



Температура при застуді не може бути високою

У вас гарячка

Застуда може провокувати підвищення температури. Однак, якщо вона сягає позначки 38.8 градусів, це може свідчити про таке захворювання, як гострий фарингіт.

Зазвичай у пацієнтів з фарингітом зростає температура впродовж перших днів від початку захворювання.

Вам дійсно варто вміти розрізняти гострий фарингіт та застуду. Якщо ви залишите фарингіт без лікування, це може призвести до гострого ревматизму чи до серйозних проблем з серцем,

– зазначає доктор медичних наук Нав’я Майсор.

Температура коливається декілька днів: то 37, то 38 градусів

Навіть якщо температура не є високою, але тримається декілька днів – це сигнал звернутися до лікаря.

Тривала гарячка може бути вказівкою на грип чи інфекційний мононуклеоз.

У вас проблеми зі шлунком

Діарея, нудота та блювання не є звичними ознаками застуди. Вони можуть говорити про серйозне захворювання.

Такі симптоми є дуже небезпечними, адже можуть викликати зневоднення.



Наявність головного болю теж повинна вас занепокоїти

Сильний головний біль

Головний біль має занепокоїти, якщо поруч з ним у пацієнта спостерігається гарячка чи ригідність потиличних м’язів (коли ви не можете без болю опустити підборіддя на грудну клітину).

Це може свідчити про менінгіт.

Також характерним є біль під час того, як ви нахиляєте голову вперед.

Вам важко дихати, або у вас болить спина

Кашель є звичним симптомом застуди, однак він не повинен провокувати задишку, хрипіння і тим більше, біль в області спини.

Ускладнення дихання може бути симптомом бронхіту чи пневмонії, а біль в спині і задишка свідчать про легеневу емболію (захворювання, при якому згустки крові закупорюють легені).

А якщо ви відчуваєте тиск у голові, або біль зосереджений більше у зоні навколо очей та носа – це може бути синусит.



Якщо ви відчуваєте біль в певній ділянці тіла – це тривожний знак

Якщо симптоми локалізовані

Якщо ви відчуваєте біль лише у певній ділянці тіла – це не звичайна загальна застуда.

Застуда вражає всі верхні дихальні шляхи. Інші захворювання характеризуються інтенсивними симптомами в одну місці.

Зокрема, стрептокок викликає ангіну. Горло сильно болить, важко ковтати. Але хвороба, як правило, не викликатиме біль по всьому тілу.

Синусит може викликати головні болі і навіть ниття у зубах, а захворювання вуха зазвичай викликатиме біль лише в одному вусі.

Тіло "ниє"

Звісно, застуда – це не легко. Але вона не повинна викликати біль по всьому тілу.

Ваші м'язи і тіло можуть почуватись нездоровими через грип, який додатково провокує відчуття втоми та ознобу.

Тож, якщо у вас враження ніби "вас переїхала вантажівка", скоріш за все, у вас грип.